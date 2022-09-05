Лиз Трасс стала премьер-министром Великобритании 5 сентября, 14:43 Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

В понедельник, 5 сентября Лиз Трасс стала премьер-министром Великобритании.

Трасс получила голоса большинство партийцев — набрала почти 81 тысячу голосов, а ее соперник Риши Сунак — 60 тысяч.

Во вторник, 6 сентября Трасс официально станет премьер-министром, после того как посетит королеву в Балморале.

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Во время выступления после оглашения результатов голосования Трасс поблагодарила Бориса Джонсона за то, что он противостоял российскому диктатору Владимиру Путину, добился Brexit, развернул кампанию вакцинации от COVID-19 и «разгромил Джереми Корбина».

«Вами восхищаются от Киева до Карлайла», — сказала она.

Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.



В обращении к украинцам Джонсон подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину при любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания. Во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским 7 июля Джонсон заверил его, что Соединенное Королевство продолжит поддерживать Украину и поставлять ей военную помощь столько, сколько потребуется.



С 5 июля в британском правительстве и правящей Консервативной партии началась волна отставок, а министры призвали Бориса Джонсона добровольно уйти с поста.

Скандал разгорелся после того, как член Консервативной партии Крис Пинчер подал в отставку с поста заместителя главного кнута из-за обвинений в том, что он пьяным домогался до двух мужчин в клубе в центре Лондона. В своем письме он заявил, что слишком много выпил и «поставил себя и других в неловкое положение».



Позже в таблоидах появились новые обвинения против Пинчера, в том числе о его поведении по отношению к двум депутатам-консерваторам. Сам он эти обвинения отрицал.



Незадолго до отставки первых министров Джонсон сказал, что назначение Пинчера было ошибкой, и принес свои извинения.



Пресс-секретарь британского премьера признал, что того информировали о жалобе на Пинчера в 2019 году. Несмотря на это, Джонсон снова назначил Пинчера на должность в феврале 2022 года. Представитель Даунинг-стрит предположил, что Джонсон мог забыть, что его информировали о жалобе. До этого на Даунинг-стрит несколько дней утверждали, что премьер не знал о конкретных обвинениях в отношении Пинчера.



6 июня Борис Джонсон получил вотум доверия от депутатов-консерваторов и сохранил свой пост. За премьера проголосовали 58,8% депутатов. Голосование проходило на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна. Повторный вотум недоверия премьеру нельзя было инициировать в течение 12 месяцев.

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