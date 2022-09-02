В Британии закончилось голосование за нового премьера. Результат будет 5 сентября 2 сентября, 23:16 Лиз Трасс может заменить Бориса Джонсона на посту премьера Великобритании (Фото:Peter Nicholls/Reuters)

В Консервативной партии Великобритании в пятницу, 2 сентября, закончилось голосование за нового лидера политсилы и премьер-министра, который станет преемником Бориса Джонсона. Об этом сообщает BBC.

Результаты голосования станут известны в понедельник, 5 сентября, а на следующий день победитель выборов будет официально назначен королевой. После этого новый глава правительства начнет назначать министров. The Guardian отмечает, что нынешний премьер-министр Борис Джонсон, вероятно, выступит с прощальной речью утром во вторник.



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BBC со ссылкой на опросы среди консерваторов пишет, что министр иностранных дел Лиз Трасс является «явным фаворитом» и пользуется большей поддержкой среди членов партии по всему Соединенному Королевству, в то время как ее соперника, бывшего канцлера казначейства Риши Сунака, больше поддерживали депутаты-консерваторы.



Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он остается на должности до избрания нового лидера политсилы.



В обращении к украинцам Джонсон подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину при любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания. Во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским 7 июля Джонсон заверил его, что Соединенное Королевство продолжит поддерживать Украину и поставлять ей военную помощь столько, сколько потребуется.



С 5 июля в британском правительстве и правящей Консервативной партии началась волна отставок, а министры призвали Бориса Джонсона добровольно уйти с поста.

Скандал разгорелся после того, как член Консервативной партии Крис Пинчер подал в отставку с поста заместителя главного кнута из-за обвинений в том, что он пьяным домогался до двух мужчин в клубе в центре Лондона. В своем письме он заявил, что слишком много выпил и «поставил себя и других в неловкое положение».



Позже в таблоидах появились новые обвинения против Пинчера, в том числе о его поведении по отношению к двум депутатам-консерваторам. Сам он эти обвинения отрицал.



Незадолго до отставки первых министров Джонсон сказал, что назначение Пинчера было ошибкой, и принес свои извинения.



Пресс-секретарь британского премьера признал, что того информировали о жалобе на Пинчера в 2019 году. Несмотря на это, Джонсон снова назначил Пинчера на должность в феврале 2022 года. Представитель Даунинг-стрит предположил, что Джонсон мог забыть, что его информировали о жалобе. До этого на Даунинг-стрит несколько дней утверждали, что премьер не знал о конкретных обвинениях в отношении Пинчера.



6 июня Борис Джонсон получил вотум доверия от депутатов-консерваторов и сохранил свой пост. За премьера проголосовали 58,8% депутатов. Голосование проходило на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна. Повторный вотум недоверия премьеру нельзя было инициировать в течение 12 месяцев.



Как британский премьер Борис Джонсон поддерживал Украину и за что его полюбили украинцы https://www.youtube.com/embed/7dLuX7iiOBk

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