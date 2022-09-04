Зеленский написал статью о поддержке Украины Британией. Хочет, чтобы новый премьер перенял «наследие» Джонсона 4 сентября, 16:00 Борис Джонсон и Владимир Зеленский во время визита премьера Британии в Киев 24 августа (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский надеется, что новый премьер-министр Великобритании последует примеру Бориса Джонсона, чье «наследие» в поддержке Украины в войне, развязанной Россией, будет сохранено.



Об этом говорится в статье Зеленского для Daily Mail.

Президент высоко оценил роль Джонсона в помощи Украине, а во время каждой встречи или разговора между ними, по словам Зеленского, у британского премьера возникал вопрос: «Что еще? Что еще вам нужно?»

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Он подчеркнул: благодаря лидерству Джонсона Лондон стал для Киева одним из важнейших союзников, а сам премьер Британии получил всенародную любовь в Украине: «Мы даже начали обращаться к нему Борис Джонсонюк — тепло и с юмором».



«Каждый в Великобритании должен знать, что каждый день борьбы за свое существование украинский народ безмерно благодарен всем в вашей стране», — пишет Зеленский.

По его словам, для Джонсона это был «нелегкий путь», поскольку тот столкнулся с рядом проблем внутри своей страны, но благодаря решительности политическая поддержка правительства Британии оставалась непоколебимой.

«Через несколько дней в Великобритании будет новый премьер-министр. Как президент Украины я буду рад наладить тесные отношения с, как недавно сказал Борис Джонсон, „любым британским премьер-министром — мужчиной или женщиной“. Я искренне надеюсь, что наследие Бориса в этой борьбе с российским варварством будет сохранено», — подчеркнул Зеленский.

Премьер Британии отреагировал на публикацию статьи в Twitter, поблагодарив украинского лидера.

«Поддержка Великобританией Украины и ее народа непоколебима, и мы будем продолжать поддерживать вас против войны Путина. Благодарю тебя за дружбу, Владимир, ты герой, тебя все любят», — написал Джонсон.

Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он остается на должности до избрания нового лидера политсилы.



В обращении к украинцам Джонсон подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину при любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания. Во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским 7 июля Джонсон заверил его, что Соединенное Королевство продолжит поддерживать Украину и поставлять ей военную помощь столько, сколько потребуется.

В последний раз в должности Джонсон посетил Киев 24 августа и объявил о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью 54 миллиона фунтов стерлингов. Он включает в себя беспилотники и противотанковые боеприпасы.

2 сентября в Консервативной партии Великобритании завершилось голосование за нового лидера политсилы и премьер-министра, который станет преемником Джонсона. За должность борются министр иностранных дел Лиз Трасс, которую считают фавориткой, и бывший канцлер казначейства Риши Сунак. Результаты будут оглашены 5 сентября.



«Я хочу принести вам известие – Украина победит!» — Джонсон и Зеленский выступили в Верховной Раде https://www.youtube.com/watch?v=ehjSg-3O-EI&t=4s

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