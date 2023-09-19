Представитель Легиона Свобода России назвал самого вероятного преемника Кадырова 19 сентября, 17:25 Адама Делимханова (на фото на переднем плане) называют вероятным преемником Рамзана Кадырова (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Советник по коммуникации российской оппозиции и Легиона Свобода России Алексей Барановский в интервью Radio NV назвал самого вероятного преемника Рамзана Кадырова, возможную смерть которого обсуждают последние несколько дней.

«Претендент № 1 — это Адам Делимханов, как ближний соратник, сподвижник Кадырова. Но все же у него фамилия не Кадыров и он не рукоположен Путиным, поэтому борьба за власть там тоже будет», — сказал Барановский в эфире Radio NV.

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Он добавил, что в Чечне постоянно происходит клановая борьба, и, пока при власти был клан Кадырова, «это ушло все в подполье, в тень, но противоречия никуда не исчезли».

«И если Кадыров уйдет со сцены, все эти противоречия обострятся и начнется внутренняя грызня, борьба за власть, за ресурсы. Потому что ресурсы Москва туда вкладывает огромные, желающих сесть на московские потоки, естественно, будет много. Поэтому Делимханов будет претендентом № 1, но не факт, что он сможет удержать эту власть», — объяснил представитель Легиона Свобода России.

Ранее в чеченских Telegram-каналах начала распространяться неподтвержденная информация о том, что Кадыров «находится в коме». Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщал, что кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров находится в очень тяжелом состоянии.

Чеченский оппозиционер и правозащитник Абубакар Янгулбаев, который находится в вынужденной эмиграции, написал, что Кадыров умер. Этого пока что никто не подтвердил.

17 сентября в Telegram-канале Кадырова появилось видео, на котором он в дождевике под дождем идет по дорожке.

«Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок», — говорится в подписи к видео.

Российский ресурс Агентство сообщил, что в самом видео Кадыров произносит абстрактный текст, он говорит, что слушает Коран и прошел пару километров.

Когда и где было снято видео, по опубликованным кадрам уточнить невозможно. В то же время российские паблики пишут, что в воскресенье в Грозном было около 16 градусов и дождь, что визуально совпадает с погодой на видео.

РосСМИ уточняют, что до этого последние видео с Кадыровым, на которых можно определить время съемки, появлялось в его аккаунтах и на республиканском госканале более двух недель назад.

В начале марта 2023 года СМИ обратили внимание, что Кадыров значительно прибавил в весе, а на его лице появились отеки.

По словам главы правительства Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмеда Закаева, у Кадырова серьезные проблемы с почками.