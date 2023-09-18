Владимир Огрызко

Владимир Огрызко

Украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007−2009)

Если Чечня действительно потеряет Кадырова. Что будет происходить в России

18 сентября, 20:13
NV Премиум
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Несколько недель уже ходят слухи об ухудшении состояния здоровья Рамзана Кадырова. На выходных даже было сообщение, что он умер

Также появилось его видео, где он якобы сказал, что все хорошо, но идентифицировать и подтвердить, когда именно было записано это видео, невозможно. Российские журналисты и блогеры пишут о том, что к больнице, где может потенциально находиться Кадыров, подъезжают очень много автомобилей с чеченскими номерами. Меня спрашивают — а что может произойти с Россией, если действительно Чечня потеряет Кадырова, человека, который фактически держал там этот регион в страхе много-много лет подряд. Может ли это привести к какой-то дестабилизации во всей России, началом которой станет собственно Чечня?

Видео дня

Если то, что пишет наш ГУР МО о Кадырове соответствует действительности, то это как раз может, я повторяю с ударением на слово «может» стать началом эффекта домино.

Теги:   ФСБ России Чечня Рамзан Кадыров Владимир Огрызко Война в Украине Росгвардия Вторая чеченская война

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