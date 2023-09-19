Состояние здоровья Кадырова приведет к изменениям на Кавказе — Данилов 19 сентября, 02:09 Кадыров находится в очень тяжелом состоянии (Фото:t.me/RKadyrov95)

Ухудшение состояния здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова может быть связано с отравлением. Если он умрет, это может повлиять на ситуацию на Кавказе.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

«То, что у Кадырова проблемы с состоянием здоровья — это известная вещь. Мало того, есть предположение, что это было отравление, причем неоднократное отравление, которое дало определенные осложнения на систему почек. Насколько мы понимаем, что видео, которое есть, это может быть совсем старое видео, которое не имеет никакого отношения к сегодняшнему дню», — рассказал Данилов.

Видео дня

По словам секретаря СНБО, охота на Кадырова — это известная борьба группировок внутри Кремля. Его смерть может повлиять на позиции одной из таких группировок.

«Они (башни Кремля — ред.) постоянно между собой выясняют отношения… То, что касается Кавказа, там могут начаться определенные процессы, которые свидетельствуют о том, что вообще власть в России крайне хрупкая», — спрогнозировал Данилов.

Он отметил, что ситуация в России сейчас крайне хрупкая и причина этого не только плохое состояние здоровья Кадырова.

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Ранее в чеченских Telegram-каналах начала распространяться неподтвержденная информация о том, что Кадыров «находится в коме». Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщал, что кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров находится в очень тяжелом состоянии.

Чеченский оппозиционер и правозащитник Абубакар Янгулбаев, который находится в вынужденной эмиграции, написал, что Кадыров умер. Этого пока что никто не подтвердил.