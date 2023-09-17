Появилось новое видео с Кадыровым впервые после сообщений ГУР о его тяжелом состоянии 17 сентября, 16:34 Рамзан Кадыров (Фото:Скриншот видео Kadyrov95/Telegram)

В Telegram-канале марионетки Кремля Рамзана Кадырова появилось новое видео — впервые после сообщений украинской разведке о тяжелом обострении его болезни. Подтвердить, что опубликованное видео свежее, невозможно.

«Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок», — говорится в подписи к видео.

Как сообщает российский ресурс Агентство, в самом видео Кадыров произносит абстрактный текст, он говорит, что слушает Коран и прошел пару километров.

Видео дня

Кадыров в видео не комментирует информацию ГУР о его болезни и слухи, распространяемые чеченской диаспорой, о его коме или смерти. На кадрах глава Чечни в дождевике под дождем идет по дорожке.



«На одном из двух опубликованных видео видно здание, похожее на резиденцию Кадырова в Грозном», — отмечает Агентство.

Когда и где было снято видео, по опубликованным кадрам уточнить невозможно. В то же время российские паблики пишут, что в воскресенье в Грозном — около 16 градусов и дождь, что визуально совпадает с погодой на видео.

РосСМИ уточняют, что до этого последние видео с Кадыровым, на которых можно определить время съемки, появлялось в его аккаунтах и на республиканском госканале более двух недель назад.

Ранее в чеченских Telegram-каналах начала распространяться неподтвержденная информация о том, что Кадыров «находится в коме». Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщал, что кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров находится в очень тяжелом состоянии.

В начале марта 2023 года СМИ обратили внимание, что Кадыров значительно прибавил в весе, а на его лице появились отеки.

По словам главы правительства Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмеда Закаева, у Кадырова серьезные проблемы с почками.