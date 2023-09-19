«Силовики убирают конкурента». Что происходит вокруг любимца Путина Рамзана Кадырова — отвечает представитель Легиона Свобода России 19 сентября, 08:43 NV Премиум Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с российским диктатором Владимиром Путиным весной 2023 года (Фото:Sputnik/Alexander Astafyev/Pool via REUTERS)

Алексей Барановский, советник по коммуникации российской оппозиции и Легиона «Свобода России», в интервью Radio NV, как российские силовики, в лице ФСБ, могут проводить ликвидацию опасного для себя конкурента Рамзана Кадырова в Чечне.

— Давайте попробуем найти ответы на вопрос, насколько важен фактор Кадырова и кадыровцев на этой войне? <...> Насколько он важен?

— Да, во-первых, тик-токов будет меньше, это несколько расстроит всех участников процесса. Но если говорить серьезно, то кадыровцы — это действительно заградотряды. С одной стороны это страшный пережиток советской армии со Второй мировой войны. C другой стороны для российской современной армии это достаточно важный фактор, потому что они действительно сдерживают фронт, моральное состояние войск, которые находятся на передовых линиях российской обороны.

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