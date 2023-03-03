Набрал вес и отекает. У Кадырова начались проблемы со здоровьем — СМИ 3 марта, 17:58 Кадыров в январе 2022 года и в феврале 2023 (Фото:t.me/RKadyrov95)

У марионетки Кремля и главы Чечни Рамзана Кадырова начались проблемы со здоровьем, в последнее время он заметно поправился, на его лице появились отеки, пишет Bild.

Глава правительства Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев заявил, что у Кадырова серьезные проблемы с почками.

По некоторым версиям, именно поэтому 21 февраля его не было на послании российского диктатора Владимира Путина к Федеральному собранию.

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Сообщается, что к Кадырову из ОАЭ на днях прилетел главный врач нефрологического отделения престижной клиники Бурджил. Вероятно, российским докторам Кадыров не доверяет свое здоровье.

Закаев ранее заявлял в эфире телеканала Freedom, что Кадыров болен и наркозависим — он 15 лет употребляет «энергетические таблетки».

«И сегодня он стал совершенно зависим от этих таблеток и какая-то наркотическая зависимость. Он уже не контролирует себя без них. И потому есть такое предположение, что он болен и сейчас его куда-то отправили в отпуск отдохнуть, но на лечение, чтобы его немного привести в чувство», — сказал Закаев.

Журналист Джейсон Смарт со ссылкой на источник сообщил в Twitter, что у Кадырова отказывают почки.

«Пригожин хочет убить Кадырова (и может), но за преждевременной смертью Кадырова может стоять еще одна страшная болезнь (он же гепатит С)», — написал Смарт.