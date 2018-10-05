Количество погибших в Индонезии превысило 1500 человек

Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщает, что количество погибших в результате землетрясения и цунами в Индонезии возросло до 1558 человек.

113 жителей считаются пропавшими без вести, 150 остаются под завалами.

Напомним, 28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах к северу от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси.

Землетрясение вызвало волны цунами, которые достигали шести метров.

ООН выделила 15 млн долларов помощи на ликвидацию последствий мощного землетрясения в Индонезии.

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