Количество погибших в Индонезии превысило 1500 человек

Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщает, что количество погибших в результате землетрясения и цунами в Индонезии возросло до 1558 человек.
113 жителей считаются пропавшими без вести, 150 остаются под завалами.
Update penanganan bencana gempa bumi tsunami Sulawesi Tengah, 4 Oktober 2018, pukul 17.00 WIB. #SultengBangkit #PrayForPalu #PrayForDonggala #SiapUntukSelamat #BudayaSadarBencana pic.twitter.com/QPnREWLFgF— BNPB Indonesia (@BNPB_Indonesia) 4 октября 2018 г.
Напомним, 28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах к северу от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси.
Землетрясение вызвало волны цунами, которые достигали шести метров.
ООН выделила 15 млн долларов помощи на ликвидацию последствий мощного землетрясения в Индонезии.
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