Землетрясение магнитудой 7,5 вызвало цунами в Индонезии

В пятницу, 28 сентября, в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5, в результате цунами обрушилось на прибрежные города.

По данным национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, в результате сильных подземных толчков обрушилось множество зданий.

"Есть сообщения о том, что многие здания обрушились в результате землетрясения", - цитирует AFP заявление официального представителя ведомства Сутопо Пурво Нугрохо.

По его словам, мощное землетрясение вызвало панику среди местного населения. Однако сообщения о жертвах не поступали.

В Геологической службе США сообщили, что землетрясение всколыхнуло центральный остров Сулавеси. Очаг залегал на глубине около 10 км в 78 км от города Палу.

Агентство Индонезии по метеорологии, климатологии и геофизике сообщило, что мощное землетрясение в Сулавеси вызвало цунами.

По словам Сутопо Пурво Нугрохо, цунами обрушилось на административный центр провинции Палу и город Дунгала. В результате приливная волна снесла дома, некоторые семьи пропали без вести, передает AP.

Another video has come. Tsunami hit Palu City. #Gempa #Earthquake #Tsunami #Palu #Donggala #PrayForIndonesia #PrayForPalu #PrayForIndonesia #PrayForSulawesi Video taken by a fisherman / sailorman that his boat hit the beach by tsunami near Palu city pic.twitter.com/lqhf2fEuWY

At 05.02 pm Jakarta local time, there was a 7,7 SR earthquake on Donggala, Palu, Indonesia. There was a Tsunami warning, then it was revoked. Not long after that, a Tsunami really occurred. Innalillahi. Please pray for the local people everyone. ???????????????????????? #PrayForDonggala pic.twitter.com/6D3unXNGKq