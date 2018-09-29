29 сентября 2018, суббота

Мощное землетрясение и цунами в Индонезии: количество погибших возросло до 48 человек, более 350 ранены

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Стихия в Индонезии забрала жизни почти 50 человек

Стихия в Индонезии забрала жизни почти 50 человек

В результате мощного землетрясения и цунами в Индонезии погибли, по меньшей мере, 48 человек, более 350 получили ранения.

Об этом сообщил представитель Агентства по управлению стихийными бедствиями страны, пишет CNN.

По его словам, количество жертв может возрасти.

Стихия разрушила тысячи домов в Индонезии. В большинстве городов отключено электричество и разрушены мосты.

В одном из регионов землетрясение разрушило больницу, врачи были вынуждены лечить пациентов на улице.

Напомним, 28 сентября в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5, в результате цунами обрушилось на прибрежные города. По данным национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, в результате сильных подземных толчков обрушилось множество зданий. Сообщалось о 30 погибших.

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