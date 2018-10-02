Массовое захоронение и мародерство. Что происходит в Индонезии после землетрясения и цунами

Масштабы разрушений на индонезийском острове Сулавеси, вызванных землетрясением и цунами, становятся понятны лишь сейчас. Пока растет количество погибших под завалами, тяжелую технику, которая необходима, чтобы разобрать руины, не могут туда вовремя доставить из-за блокированных дорог. По этой же причине тысячам людей не могут доставить гуманитарную помощь, и в некоторых местах нехватка самого необходимого толкает местных жителей на мародерство.

НВ рассказывает, что происходит на индонезийском острове Сулавеси после стихийного бедствия.

Рост числа погибших и десятки тысяч разрушенных жилищ

Национальное агентство по стихийным бедствиям Индонезии 2 октября заявило, что количество погибших от землетрясения и цунами на данный момент 1234 человек. При этом ожидается, что в ближайшие дни количество погибших будет возрастать, потому что тела продолжают извлекать из-под обломков зданий, пишет CNN. В частности, есть опасения, что в жилом районе Патобо многие могли погибнуть, когда 744 дома были погребены под оползнем. Кроме того, в отеле Роа Роа около 50 человек оказались в ловушке под руинами восьмиэтажного здания (отель рухнул на бок - ред.).

Спасатели уносят тело, найденное в руинах отеля Роа Роа / Фото: EPA

Представитель Национального совета по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо заявил, что, по их оценкам, в целом от стихийного бедствия пострадали 2,4 млн человек. Из них 799 человек были серьезно ранены, а 61 тысяча человек стали вынужденными переселенцами. При этом около 66 тысяч жилищ было разрушено. Кроме того, люди все еще боятся находиться в закрытых помещениях - власти заявляли о более чем 250 повторных толчков на острове.

Точное количество пропавших без вести неизвестно, часть тел еще не была идентифицирована. Домохозяйка Нурджати Катили заботится о своем племяннике, 7-летнем Мухаммеде, чья мать и младший брат пропали без вести. "Он такой грустный, он говорит, что он очень много вспоминает своего младшего брата, - сказала Нурджати CNN, - Он не хочет есть. Ему так грустно".

Нурджати Катили и ее племянник Мухаммед / Фото: CNN

Тяжелая техника, необходимая для разбора завалов, начала прибывать лишь 1 октября. До этого она не могла проехать из-за заблокированных дорог.

Срочное массовое захоронение

Власти Индонезии уже начали хоронить погибших в результате стихийного бедствия. Часть найденных тел перевезли в больницы, а часть оставалась некоторое время на обочинах дорог.

Экскаватор засыпает тела погибших от землетрясения и цунами индонезийцев в общей могиле / Фото: EPA

На общественном кладбище на окраине города рабочие копают общую могилу размером с футбольное поле, чтобы можно было похоронить погибших как можно скорее. По данным СМИ, там должны похоронить около 1000 тел. В одной из ям находится 200 тел и их количество продолжает возрастать, отмечает CNN. Таким образом власти пытаются избежать распространения болезней. Коме того, Индонезия - мусульманская страна, а по мусульманским обычаям тело должно быть похоронено как можно быстрее после смерти, пишет ABC.

Во дворе больницы Ундата все еще лежит около 100 тел с момента первого землетрясения. Директор больницы, д-р Команг Хади Суджендра, рассказал, что только этот объект получил более 200 тел после цунами.

"Опасно для наших пациентов и персонала оставлять здесь тела", - говорит он.

Тела погибших хоронят, не успев их идентифицировать. Перед захоронением тела фотографируют, чтобы родственники могли опознать их позже. Люди также приходят, чтобы искать в мешках с телами погибших своих близких.

Нехватка самого необходимого и мародерство

В городе Палу землетрясение уничтожило почти все магазины и еды осталось немного. При этом дороги остаются частично заблокированными, что усложняет доставку гуманитарной помощи. Индонезийские суда, которые должны привезти еду и воду, еще не прибыли.

Очередь на заправочной станции в Палу / Фото: EPA

В городе также острая нехватка топлива - к немногим действующим газовым и бензиновым заправкам выстроились огромные очереди.

The Guardian пишет, что полиция и войска охраняют топливо и магазины, но во многих местах люди решили просто взять то, что им нужно. CNN упоминает, что их корреспондент стал свидетелем того, как военные выгоняют предположительно мародеров из пустого магазина. Сообщалось также о людях, которые раскопали на заправочной станции бак и черпали топливо ковшом.

Некоторые из жителей острова Сулавеси блокировали дороги, чтобы перехватить поставки помощи, причем полицейские не смогли сдержать толпу. А в районе Таваэли в центре Палу толпы собрались в порту, чтобы перехватить правительственную помощь, прибывающую на лодках.

Двое индонезийцев везут на мотоцикле телевизор с большим экраном, который они забрали из разрушенного торгового центра в Палу / Фото: EPA

Тяжелой также остается ситуация в городе Донгала, жители которого обратились к президенту Индонезии Джоко Видодо с просьбой о помощи. Донгала и другие отдаленные районы получили небольшую помощь, в основном, из-за непроходимых дорог, и многие люди были вынуждены просто брать продукты из магазинов.

"Все голодны, и они хотят есть после нескольких дней без еды, - говорит глава администрации Донгалы Касман Ласса, - мы ожидали этого, предоставляя еду, рис, но этого было недостаточно. Здесь много людей".

Индонезийцы везут тележку с товарами из разрушенного землетрясением магазина / Фото: EPA

В некоторых районах власти разрешили людям брать продукты из разрушенных магазинов, пообещав их владельцам компенсацию.

Тысячи людей в аэропорту

После катастрофы тысячи людей отправились в аэропорт Палу, надеясь выбраться за пределы пострадавшей местности.

"Люди пытаются взять вещи из моего дома, поэтому мне нужно было забрать детей отсюда ... они пытаются ограбить нас", - рассказала CNN одна из женщин, ожидающих очереди в аэропорту 1 октября. Люди пытались попасть на борт военных самолетов или одного из немногих коммерческих рейсов.

Guardian пишет о толпах разгневанных людей, которые не смогли попасть на самолет.

Неработавшая система раннего обнаружения цунами

Национальное агентство по стихийным бедствиям Индонезии подтвердило BBC, что ни один из буев-детекторов цунами в стране не работал перед катастрофой на Сулавеси. Представитель агентства Сутопо Пурво Нугхоро завил, что 21 плавающий детектор, подключенный к подводным датчикам, был поврежден вандалами или украден.

Предупреждение о цунами было разослано, но высоту волн недооценили примерно в два раза. Не было также сирен вдоль побережья.

Business Insider со ссылкой на индонезийские СМИ пишет, что система раннего обнаружения цунами не работала с 2012 года и ее не финансировали.

"Если мы посмотрим на финансирование, оно уменьшалось с каждым годом", - заявил Сутопо.

Кроме того, многие люди вообще не получили предупреждения о цунами из-за разрушенных землетрясением линий электропередачи.

НВ