Слезы и боль Индонезии. Десять фотографий, отражающих масштаб катастрофического землетрясения

Тысячи людей без крова, еды, воды, топлива; ушедшие в землю постройки; отчаянные поиски выживших – и растущее с каждым часом число погибших. Так выглядит индонезийский остров Сулавеси на четвертый день после разрушительного землетрясения, которое 28 сентября сравняло с землей местные города и деревни.
Подземные толчки магнитудой 7,8 и последовавшее за ними цунами, по официальным данным, унесли более 1,2 тыс. жизней, однако это число еще вырастет кратно, констатируют спасатели и власти страны. Наиболее сокрушительный удар пришелся на Палу - главный город провинции Центральный Сулавеси, его окрестные кварталы Петоба и Балароа, а также регион Донгала.
Стихийное бедствие уже стало одним из трех крупнейших, которые обрушились на Индонезию с начала 2000-х годов.
Страна обратилась за международной помощью. На этот призыв уже откликнулись Европейский Союз, США, Австралия и Южная Корея.
НВ рассказывает о последствиях стихийного бедствия в десяти фотографиях из эпицентра трагедии.
1. Судно, вынесенное на берег волной цунами
Прибрежный регион Донгала (Центральный Сулавеси), где проживали около 300 тыс. человек, принял на себя первый удар волны цунами, спровоцированной землетрясением. Донгала находится у входа в узкий залив, проходя по которому трехметровая волна лишь нарастила свою мощь, достигая порой шести метров в высоту, и обрушилась на город Палу.
CNN приводит рассказ 18-летней жительницы Палу Путери Пратви, которая вместе со своей кузиной Итой возвращалась домой вечером 28 сентября, когда земля вдруг задрожала под их ногами. Девушки упали на землю, с ужасом наблюдая, как огромная волна приближается к их городу со стороны залива.
"Я крикнула: "Бежим скорее! Бежим!", - рассказывает Пратви. Обе бросились со всех ног, однако Ита решила вернуться за своим мотоциклом. Пратви смогла спастись, ухватившись за столб. Со многочисленными травмами она попала в больницу, а три дня спустя узнала, что ее кузина погибла.
2. Индонезиец обнимает свою дочь, которой удалось выжить после землетрясения
По самым скромным официальным подсчетам, около 50 тыс. человек в Индонезии остались без крова над головой из-за последствий землетрясения. Всего же стихийное бедствие затронуло 2,4 млн индонезийцев. Из-за того, что доступ ко многим пострадавшие регионам оказался отрезанным, а инфраструктура - уничтоженной, их жители страдают от недостатка воды, продуктов, медикаментов и топлива.
3. Автомобили, сокрушенные ударом цунами
"Ситуация в разрушенных регионах кошмарная. Город Палу опустошен, и первые отчеты из [района] Донгала также показывают, что он чрезвычайно пострадал от двойного удара стихии [землетрясения и цунами]", - говорится в заявлении главного офиса Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Джакарте.
4. Спасатели извлекают из-под завалов затопленного дома 15-летнюю девушку
В первые часы и дни после стихийного бедствия индонезийским спасателям было крайне сложно добраться до большинства пострадавших регионов. Города были обесточены, дороги и мосты разрушены, что усложнило доступ специальной техники к разрушенным городам. Первое время спасателям приходилось разбирать завалы вручную, поэтому выжившие под руинами люди были вынуждены подолгу ждать спасения, сообщают международные информационные агентства. По состоянию на 2 октября спасательные работы все еще продолжаются.
5. Жители квартала Петобо среди руин своего разрушенного дома
Стихийное бедствие практически не оставило камня на камне в Петобо и Балароа – жилых кварталах в окрестностях Палу. Как сообщает The Guardian, оба пригорода пострадали не только от самих подземных толчков, но и от разжижения почвы – феномена, часто наблюдаемого сейсмологами после землетрясений. Непосредственный удар цунами не достиг этих кварталов, однако нахлынувшая вода буквально размыла фундаменты домов, из-за чего большинство построек рухнуло.
"Стихия разрушила дома, школы и дороги, образовала огромные разломы в земле, поглотившие все вокруг. Насколько хватает взгляда, повсюду видны лоскуты смятой кровли, обрушенных линий электропередач и руин, бесконечных руин", - описывает картину в Петобо Channel News Asia.
Местный житель Эди Сетьяван рассказал агентству Associated Press, что ему вместе с соседями удалось спасти нескольких детей и взрослых в Петобо, включая беременную женщину. Однако трагедия унесла жизни сестры и отца мужчины. "Моя сестра обнимала отца, когда ее нашли, - поделился Сетьяван. – Матери удалось выжить в поглотившем ее потоке грязи, помогли другие жители".
6. Родственники ищут своих близких среди жертв землетрясения
Из-за огромного числа жертв землетрясения местным властям приходится спешно хоронить сотни людей в братских могилах, чтобы предотвратить распространение болезней и инфекций. Одна из таких могил в окрестностях Палу рассчитана на 1 тыс. человек, пишет The Guardian.
Сотни тел погибших все еще лежат под открытым небом в местных полицейских участках и в окрестностях больниц, сообщает CNN.
7. Спасатели уносят тело погибшего под завалами отеля Roa Roa в городе Палу
Вокруг разрушенной землетрясением 8-этажной гостиницы Roa Roa развернулась одна из наиболее драматичных историй, связанных с бедствием в Индонезии.
По данным спасателей, около 50 человек могли остаться в живых под руинами здания, заблокированные его обломками. Крики нескольких из них были слышны в течение первых дней операции. Спасатели поначалу разбирали завалы вручную в ожидании тяжелой техники. Как минимум одну 25-летнюю женщину удалось извлечь живой. По состоянию на 2 октября погибших и выживших в отеле продолжают искать.
8. Толпа людей пытается достать топливо из бензовоза на заправочной станции
Дефицит еды, воды и важнейших товаров – особенно топлива - охватил все пострадавшие от землетрясения регионы. Власти взяли под охрану автозаправочные станции, а люди с канистрами выстраиваются в огромные очереди, чтобы получить топливо. В отдельных районах людям, разъяренным отсутствием своевременной помощи, разрешили брать продукты из разрушенных супермаректов.
9. Разрушенная стихией мечеть в Палу
Культовые сооружения стали братской могилой для сотен индонезийцев. Так, 2 октября спасатели нашли более 30 тел студентов религиозного лагеря в горном районе Сиги Биромару. Они погибли под руинами церкви, разрушенной оползнем.
10. Индонезиец осматривает свое разрушенное жилище
Несколько деревень оказались полностью отрезанными от мира из-за того, что стихия разрушила ведущие к ним мосты и дороги. После первого землетрясения регион испытал еще около 200 повторных слабых толчков, сообщили сейсмологи.
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