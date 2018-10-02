Слезы и боль Индонезии. Десять фотографий, отражающих масштаб катастрофического землетрясения

Тысячи людей без крова, еды, воды, топлива; ушедшие в землю постройки; отчаянные поиски выживших – и растущее с каждым часом число погибших. Так выглядит индонезийский остров Сулавеси на четвертый день после разрушительного землетрясения, которое 28 сентября сравняло с землей местные города и деревни.

Подземные толчки магнитудой 7,8 и последовавшее за ними цунами, по официальным данным, унесли более 1,2 тыс. жизней, однако это число еще вырастет кратно, констатируют спасатели и власти страны. Наиболее сокрушительный удар пришелся на Палу - главный город провинции Центральный Сулавеси, его окрестные кварталы Петоба и Балароа, а также регион Донгала.

Стихийное бедствие уже стало одним из трех крупнейших, которые обрушились на Индонезию с начала 2000-х годов.

Страна обратилась за международной помощью. На этот призыв уже откликнулись Европейский Союз, США, Австралия и Южная Корея.

НВ рассказывает о последствиях стихийного бедствия в десяти фотографиях из эпицентра трагедии.

1. Судно, вынесенное на берег волной цунами

Городок Вани, регион Донгала / Фото ЕРА

Прибрежный регион Донгала (Центральный Сулавеси), где проживали около 300 тыс. человек, принял на себя первый удар волны цунами, спровоцированной землетрясением. Донгала находится у входа в узкий залив, проходя по которому трехметровая волна лишь нарастила свою мощь, достигая порой шести метров в высоту, и обрушилась на город Палу.

CNN приводит рассказ 18-летней жительницы Палу Путери Пратви, которая вместе со своей кузиной Итой возвращалась домой вечером 28 сентября, когда земля вдруг задрожала под их ногами. Девушки упали на землю, с ужасом наблюдая, как огромная волна приближается к их городу со стороны залива.

"Я крикнула: "Бежим скорее! Бежим!", - рассказывает Пратви. Обе бросились со всех ног, однако Ита решила вернуться за своим мотоциклом. Пратви смогла спастись, ухватившись за столб. Со многочисленными травмами она попала в больницу, а три дня спустя узнала, что ее кузина погибла.

2. Индонезиец обнимает свою дочь, которой удалось выжить после землетрясения

Отец и дочь нашли друг друга во временном лагере в городе Палу / Фото ЕРА

По самым скромным официальным подсчетам, около 50 тыс. человек в Индонезии остались без крова над головой из-за последствий землетрясения. Всего же стихийное бедствие затронуло 2,4 млн индонезийцев. Из-за того, что доступ ко многим пострадавшие регионам оказался отрезанным, а инфраструктура - уничтоженной, их жители страдают от недостатка воды, продуктов, медикаментов и топлива.

3. Автомобили, сокрушенные ударом цунами

Автомобили близ пляжа Талис – главного туристического района города Палу / Фото ЕРА

"Ситуация в разрушенных регионах кошмарная. Город Палу опустошен, и первые отчеты из [района] Донгала также показывают, что он чрезвычайно пострадал от двойного удара стихии [землетрясения и цунами]", - говорится в заявлении главного офиса Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Джакарте.

4. Спасатели извлекают из-под завалов затопленного дома 15-летнюю девушку

15-летней Нурул Истикомах удалось выжить после двух дней, проведенных в воде. Она была заблокирована руинами обрушившегося здания в Палу / Фото ЕРА

В первые часы и дни после стихийного бедствия индонезийским спасателям было крайне сложно добраться до большинства пострадавших регионов. Города были обесточены, дороги и мосты разрушены, что усложнило доступ специальной техники к разрушенным городам. Первое время спасателям приходилось разбирать завалы вручную, поэтому выжившие под руинами люди были вынуждены подолгу ждать спасения, сообщают международные информационные агентства. По состоянию на 2 октября спасательные работы все еще продолжаются.

5. Жители квартала Петобо среди руин своего разрушенного дома

Фото ЕРА

Стихийное бедствие практически не оставило камня на камне в Петобо и Балароа – жилых кварталах в окрестностях Палу. Как сообщает The Guardian, оба пригорода пострадали не только от самих подземных толчков, но и от разжижения почвы – феномена, часто наблюдаемого сейсмологами после землетрясений. Непосредственный удар цунами не достиг этих кварталов, однако нахлынувшая вода буквально размыла фундаменты домов, из-за чего большинство построек рухнуло.

"Стихия разрушила дома, школы и дороги, образовала огромные разломы в земле, поглотившие все вокруг. Насколько хватает взгляда, повсюду видны лоскуты смятой кровли, обрушенных линий электропередач и руин, бесконечных руин", - описывает картину в Петобо Channel News Asia.

Местный житель Эди Сетьяван рассказал агентству Associated Press, что ему вместе с соседями удалось спасти нескольких детей и взрослых в Петобо, включая беременную женщину. Однако трагедия унесла жизни сестры и отца мужчины. "Моя сестра обнимала отца, когда ее нашли, - поделился Сетьяван. – Матери удалось выжить в поглотившем ее потоке грязи, помогли другие жители".

6. Родственники ищут своих близких среди жертв землетрясения

Тела погибших, доставленные в полицейский участок города Палу / Фото ЕРА

Из-за огромного числа жертв землетрясения местным властям приходится спешно хоронить сотни людей в братских могилах, чтобы предотвратить распространение болезней и инфекций. Одна из таких могил в окрестностях Палу рассчитана на 1 тыс. человек, пишет The Guardian.

Сотни тел погибших все еще лежат под открытым небом в местных полицейских участках и в окрестностях больниц, сообщает CNN.

7. Спасатели уносят тело погибшего под завалами отеля Roa Roa в городе Палу

Фото ЕРА

Вокруг разрушенной землетрясением 8-этажной гостиницы Roa Roa развернулась одна из наиболее драматичных историй, связанных с бедствием в Индонезии.

По данным спасателей, около 50 человек могли остаться в живых под руинами здания, заблокированные его обломками. Крики нескольких из них были слышны в течение первых дней операции. Спасатели поначалу разбирали завалы вручную в ожидании тяжелой техники. Как минимум одну 25-летнюю женщину удалось извлечь живой. По состоянию на 2 октября погибших и выживших в отеле продолжают искать.

8. Толпа людей пытается достать топливо из бензовоза на заправочной станции

Одна из заправочных станций города Палу / Фото ЕРА

Дефицит еды, воды и важнейших товаров – особенно топлива - охватил все пострадавшие от землетрясения регионы. Власти взяли под охрану автозаправочные станции, а люди с канистрами выстраиваются в огромные очереди, чтобы получить топливо. В отдельных районах людям, разъяренным отсутствием своевременной помощи, разрешили брать продукты из разрушенных супермаректов.

9. Разрушенная стихией мечеть в Палу

Фото ЕРА

Культовые сооружения стали братской могилой для сотен индонезийцев. Так, 2 октября спасатели нашли более 30 тел студентов религиозного лагеря в горном районе Сиги Биромару. Они погибли под руинами церкви, разрушенной оползнем.

10. Индонезиец осматривает свое разрушенное жилище

Деревня Мбуву, район Донгала / Фото ЕРА

Несколько деревень оказались полностью отрезанными от мира из-за того, что стихия разрушила ведущие к ним мосты и дороги. После первого землетрясения регион испытал еще около 200 повторных слабых толчков, сообщили сейсмологи.