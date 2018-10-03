Дома просто засосало в землю. Катастрофа в Индонезии глазами очевидцев

На острове Сулавеси в Индонезии продолжает расти количество жертв землетрясения и цунами, оно уже превысило 1400 человек. Спасатели лишь недавно добрались до некоторых отдаленных районов, а местные жители продолжают страдать от нехватки самого необходимого.

НВ приводит рассказы очевидцев, которым удалось выжить во время катастрофы.

Деревня Петобо

"Это похоже на этот фильм, 2012: конец света", - говорит 24-летний Джошуа Майкл, изо всех сил пытаясь описать судьбу его деревни Петобо на индонезийском острове Сулавеси, пишет The Guardian.

"Дома просто засосало в землю, а затем грязь нахлынула и накрыла их, - говорит он, - Я видел, как мои соседи были похоронены заживо".

Это явление называется сжижением почвы - когда насыщенная водой почва подвергается воздействию землетрясения, она начинает вести себя как жидкость.

Жители Петобо также описывают, как дорога двигалась вверх и вниз, как волна, а затем из стороны в сторону, как змея.

Джошуа Майкл ехал на своем мотоцикле домой через рисовые поля после игры в футбол, когда произошла катастрофа. Он говорит, что у него нет слов для апокалиптической сцены, развернувшейся перед ним. Люди бегали и кричали, другие оказались в ловушке, так как землетрясение раскололо землю, и дома провалились. Он слышал, как люди кричали, пока они опускались, а затем их накрыли потоки жидкой земли и грязи.

Поисково-спасательная команда вывезла из Петобо тела 19 погибших по состоянию на утро 3 октября, но их может быть гораздо больше.

Последствия землетрясения в Петобо / Фото: EPA

"Это могут быть сотни. Или это могут быть тысячи. Мы еще не знаем", - говорит работник поисково-спасательной команды по имени Чандра.

"В Петобо было около 11 тысяч человек, и я думаю, что, может быть, половина ушла, - говорит политический активист Судирйо Джалано, - Я имею в виду, что Петебо просто погрузилась в землю, и это была густонаселенная деревня".

Мухаммад Мансур, сотрудник национального парка предполагает, что количество жертв может достигнуть 2 тысяч человек.

"Некоторые дома были перемещены примерно на километр", - говорит он в недоумении.

Отель Меркурий на побережье Палу

В пострадавший от бедствия отель Меркурий (Mercure - англ.) на побережье Палу спасатели боятся заходить далеко и используют вместо этого дроны и камеры, пытаясь идентифицировать жертв. Они опасаются, что здание может обрушиться в любой момент. Первый этаж здания полностью погрузился под землю, остальная его часть полуразрушена.

В тот вечер Мартиниус вытащил семь человек, один из которых позже умер, но так и не нашел свою дочь

Мартиниус Хамиль, плотник и государственный служащий, был в этом отеле с вечера пятницы, когда он бросился спасать свою дочь, которая работала там в отделе продаж. Он говорит, что полз через завалы, выкрикивая ее имя - Маурен. Она не ответила, но его попросили о помощи другие пострадавшие. "Не тратьте свою энергию, на то, чтобы использовать голос, - сказал он им, - найдите что-нибудь, чтобы стучать по стене, и я найду вас по звуку". В тот вечер Мартиниус вытащил семь человек, один из которых позже умер, но так и не нашел свою дочь.

По словам инженера гостиницы, в день землетрясения отель был почти полностью заполнен, а это значит, что в нем было не менее 100 гостей. Дочь Мартиниуса может оказаться среди множества жертв. "Я считаю, что сегодня это последний шанс найти ее, - сказал Мартиниус, - после этого ее внесут в список мертвых".

Аэропорт Палу

Рядом со взлетной полосой в аэропорту Палу на носилках, расположенных в ряд более дюжины раненых пациентов ждут медицинской эвакуации, пишет ABC News. У каждого из них есть своя страшная история.

Пострадавшие индонезийцы ожидают эвакуации в аэропорту Палу / Фото: EPA

Ибу Хаджи Асна со сломанными плечом и ногой описала, как ее "преследовала движущаяся земля", когда она возвращалась домой после похода за покупками.

"Все здания были разрушены. Меня втянуло в канализацию, а потом зажало землей", - говорит она.

Рядом с раздробленной стопой, раной на голове и порезами на спине лежит Фрэнки Рампангилей.

Когда началось землетрясение, он ехал на мотоцикле, и говорит, что дорога перед ним начала вести себя как волны в океане.

"Земля поднялась вверх и опустилась вниз ... а затем я врезался в машину прямо перед собой", - рассказал он.

Земля поднялась вверх и опустилась вниз ... а затем я врезался в машину прямо перед собой

Рампангилей очнулся в больнице и обнаружил, что люди, которые его туда доставили, заодно его ограбили. "У меня был мотоцикл с 12 миллионами рупий (1 114 долларов) под моим сиденьем. Они пропали вместе с мотоциклом", - говорит мужчина.

В полуразрушенном зале ожиданий ждет возможности улететь женщина по имени Лиза Карионо с двумя детьми. Когда в их рыбацком городе Донгала началось землетрясение и цунами, они сбежали в горы, где с тех пор скрывались. По ее словам, после катастрофы преступники захватили то, что осталось от города.

"Магазин моей мамы был разграблен. Все пропало", - говорит она.

Город Донгала и район вокруг него

Джонни Лим, владелец ресторана в городе Донгала рассказал по телефону, что выжил на кокосовых орехах, пишет Reuters.

"Это город-зомби. Все разрушено. Ничего не осталось, - говорит он, - мы истощены. Тут нет еды, нет воды".

Последствия землетрясения и цунами в городе Донгала / Фото: EPA

В другой части района Донгала, в котором проживают 300 тысяч человек, мужчина по имени Ахмад Деражат говорит, что пережившие землетрясение люди ищут еду в полях и садах.

"То, на что мы сейчас полагаемся, - это еда с ферм, мы делимся своими находками, такими как сладкий картофель или бананы", - говорит Деражат, чей дом снесло цунами.

"Почему они не сбрасывают помощь с вертолетов?" - спрашивает он.

Сотрудник гуманитарной организации Лиан Гогали описала опасную ситуацию в районе Донгала, который состоит из небольших городов вдоль прибрежной дороги к северу от Палу.

"Все отчаянно нуждаются в еде и воде. Там нет еды, воды или бензина. Правительства не хватает", - говорит Гогали, добавив, что ее организация смогла отправить туда лишь немного пайков на мотоцикле.

НВ