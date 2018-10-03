ООН выделила на ликвидацию последствий землетрясения в Индонезии $15 млн

ООН выделили 15 млн долларов помощи на ликвидацию последствий мощного землетрясения в Индонезии.
Об этом сообщили в пресс-службе управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам.
"Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации выделяет 15 млн долларов на оказание чрезвычайной помощи людям, пострадавшим от землетрясения и цунами", - уточнили в организации.
Напомним, 28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах к северу от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси.
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Землетрясение вызвало волны цунами, которые достигали шести метров.
Жертвами стихийного бедствия стали 1347 человек.
После землетрясения и цунами в стране началось извержение вулкана.
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