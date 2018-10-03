03 октября 2018, среда

ООН выделила на ликвидацию последствий землетрясения в Индонезии $15 млн

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Землетрясение и цунами в Индонезии оставили без крыши над головой тысячи человек

Землетрясение и цунами в Индонезии оставили без крыши над головой тысячи человек

ООН выделили 15 млн долларов помощи на ликвидацию последствий мощного землетрясения в Индонезии.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам.

"Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации выделяет 15 млн долларов на оказание чрезвычайной помощи людям, пострадавшим от землетрясения и цунами", - уточнили в организации.

Напомним, 28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах к северу от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси.

Землетрясение вызвало волны цунами, которые достигали шести метров.

Жертвами стихийного бедствия стали 1347 человек.

После землетрясения и цунами в стране началось извержение вулкана.

Читайте также: 

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове