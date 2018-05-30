Ким Чен Ын готов открыть в Пхеньяне бургерную - ЦРУ

Американский телеканал NBC сообщил, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын готов открыть в столице страны ресторан, в котором будут готовить бургеры.

По данным телеканала, таким образом глава КНДР хочет сделать "жест доброй воли" для президента США Дональда Трампа.

В то же время, по данным ЦРУ, Северная Корея не собирается отказываться от ядерного оружия.

27 мая высокопоставленная делегация США прибыла в Северную Корею для переговоров о подготовке к встрече между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил свое "твердое намерение" провести саммит с президентом США Дональдом Трампом 12 июня. Это заявление он сделал в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в пограничном пункте Пханмунджом.

24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре. По его словам, отмена встречи обусловлена "враждебными высказываниями" северокорейского лидера.

Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что американская сторона не смогла скоординировать подготовку саммита из-за позиции КНДР.

В свою очередь представители КНДР заявили, что по-прежнему готовы к переговорам с США "в любое время и в любом формате".

Вскоре после этого Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры с КНДР, чтобы встреча лидеров двух стран все-таки состоялась в том же месте и в то же время.

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