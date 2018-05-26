26 мая 2018, суббота

США и КНДР ведут продуктивные переговоры о возвращении к проведению саммита - Трамп

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

США ведут продуктивные переговоры с КНДР, чтобы встреча лидеров двух стран все-таки состоялась в том же месте и в то же время, что и было запланировано, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы ведем очень продуктивные переговоры с Северной Кореей о возвращении к проведению саммита, который, если это произойдет, скорее всего, будет в Сингапуре в тот же день, 12 июня, и, если будет необходимо, будет продлен", - написал Трамп в своем Twitter.

Ранее Трамп заявил, что запланированный саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном все же может состояться.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре. По его словам, отмена встречи обусловлена "враждебными высказываниями" северокорейского лидера.

Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что американская сторона не смогла скоординировать подготовку саммита из-за позиции КНДР.

В свою очередь представители КНДР заявили, что  по-прежнему готовы к переговорам с США "в любое время и в любом формате".

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