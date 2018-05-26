США и КНДР ведут продуктивные переговоры о возвращении к проведению саммита - Трамп

США ведут продуктивные переговоры с КНДР, чтобы встреча лидеров двух стран все-таки состоялась в том же месте и в то же время, что и было запланировано, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы ведем очень продуктивные переговоры с Северной Кореей о возвращении к проведению саммита, который, если это произойдет, скорее всего, будет в Сингапуре в тот же день, 12 июня, и, если будет необходимо, будет продлен", - написал Трамп в своем Twitter.

We are having very productive talks with North Korea about reinstating the Summit which, if it does happen, will likely remain in Singapore on the same date, June 12th., and, if necessary, will be extended beyond that date. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 мая 2018 г.

Ранее Трамп заявил, что запланированный саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном все же может состояться.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре. По его словам, отмена встречи обусловлена "враждебными высказываниями" северокорейского лидера.

Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что американская сторона не смогла скоординировать подготовку саммита из-за позиции КНДР.

В свою очередь представители КНДР заявили, что по-прежнему готовы к переговорам с США "в любое время и в любом формате".