КНДР открыта для переговоров со Штатами "в любое время и в любом формате"

Северная Корея по-прежнему готова к переговорам с США, несмотря на то, что Дональд Трамп ранее отменил встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передает DW.

Как заявил первый заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ким Ге Гван, власти КНДР открыты для решения проблем.

По словам Ким Ге Гвана, правительство Северной Кореи считает решение об отмене саммита "чрезвычайно прискорбным".

"Мы вновь уведомляем США о готовности решать проблемы в любое время и в любом формате", - сказал он.

Напомним, что 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре. По его словам, отмена встречи обусловлена "враждебными высказываниями" северокорейского лидера.

Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что американская сторона не смогла скоординировать подготовку саммита из-за позиции КНДР.