27 мая 2018, воскресенье

Американская делегация прибыла в КНДР для подготовки встречи Трампа с Ким Чен Ыном - СМИ

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Встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном еще может состояться

Встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном еще может состояться

В воскресенье, 27 мая, высокопоставленная делегация США прибыла в Северную Корею для переговоров о подготовке к встрече между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает The Washington Post со ссылкой на информированный источник.

По информации источника газеты, возглавил делегацию бывший посол США в Южной Корее Сун Ким. Его в срочном порядке вызвали из Филиппин, где он возглавляет американское посольство.

Ожидается, что Сон Ким проведет встречу с заместителем министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи 28 и 29 мая.

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Напомним, что лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил свое "твердое намерение" провести саммит с президентом США Дональдом Трампом 12 июня. Это заявление он сделал в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в пограничном пункте Пханмунджом.

24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре. По его словам, отмена встречи обусловлена "враждебными высказываниями" северокорейского лидера.

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