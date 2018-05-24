Трамп отказался от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил об отмене совместного саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Соттветствующее письмо Трампа, адресованное Ким Чен Ыну опубликовала пресс-служба Белого дома. Президент США сообщил, что отмена встречи с Ким Чен Ыном обусловлена "враждебными высказываниями" северокорейского лидера, что исключает возможность саммита.

"Вы рассказываете о возможностях своего ядерного арсенала, но наш арсенал настолько велик и мощен, что я молю Бога о том, чтобы мы им никогда не воспользовались", - написал Трамп.

Президент США не исключил возможности встречи с Ким Чен Ыном в будущем.

"В том случае, если вы измените свои взгляды и пожелаете встретиться, то не стесняйтесь - звоните или пишите. Весь мир, как и КНДР, лишились прекрасного шанса на мир и процветание. Это очень печальный момент для мировой истории", - добавил Трамп.

Согласно предварительным договоренностям, исторический саммит двух лидеров должен был состояться 12 июня в Сингапуре.

24 мая КНДР заявила, что пересмотрит свои планы относительно саммита с участием лидеров двух стран в том случае, если Вашингтон продолжит придерживаться "незаконных и возмутительных действий".

Ранее Северная Корея отменила переговоры высокого уровня с южной стороной, назначенные на 16 мая, из-за военных маневров США и Южной Кореи. Позже руководство КНДР добавило, что по тем же причинам встреча Ким Чен Ына и Трампа может не состояться.

27 апреля Ким Чены Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, формально продолжающейся с 1953 года.

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