Трамп отказался от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил об отмене совместного саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Соттветствующее письмо Трампа, адресованное Ким Чен Ыну опубликовала пресс-служба Белого дома. Президент США сообщил, что отмена встречи с Ким Чен Ыном обусловлена "враждебными высказываниями" северокорейского лидера, что исключает возможность саммита.
"Вы рассказываете о возможностях своего ядерного арсенала, но наш арсенал настолько велик и мощен, что я молю Бога о том, чтобы мы им никогда не воспользовались", - написал Трамп.
Президент США не исключил возможности встречи с Ким Чен Ыном в будущем.
"В том случае, если вы измените свои взгляды и пожелаете встретиться, то не стесняйтесь - звоните или пишите. Весь мир, как и КНДР, лишились прекрасного шанса на мир и процветание. Это очень печальный момент для мировой истории", - добавил Трамп.
Согласно предварительным договоренностям, исторический саммит двух лидеров должен был состояться 12 июня в Сингапуре.
24 мая КНДР заявила, что пересмотрит свои планы относительно саммита с участием лидеров двух стран в том случае, если Вашингтон продолжит придерживаться "незаконных и возмутительных действий".
Ранее Северная Корея отменила переговоры высокого уровня с южной стороной, назначенные на 16 мая, из-за военных маневров США и Южной Кореи. Позже руководство КНДР добавило, что по тем же причинам встреча Ким Чен Ына и Трампа может не состояться.
27 апреля Ким Чены Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).
После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, формально продолжающейся с 1953 года.
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