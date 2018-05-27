Ким Чен Ын подтвердил свое "твердое намерение" встретиться с Трампом

Лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил свое "твердое намерение" провести саммит с президентом США Дональдом Трампом 12 июня, сообщает ЦТАК.

Соответствующее заявление Ким Чен Ын сделал в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в субботу, 26 мая, в пограничном пункте Пханмунджом.

"Высший руководитель поблагодарил за старания президента Мун Чжэ Ина, который приложил большие усилия для осуществления саммита лидеров КНДР и США, назначенного на 12 июня, и выразил свое твердое намерение провести эту встречу", - говорится в сообщении.

Ким Чен Ын отметил, что Пхеньяну и Сеулу необходимо сотрудничать "для улучшения отношений между КНДР и США и установления постоянной и прочной мирной системы на Корейском полуострове".

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Ранее Трамп сообщил, что США и КНДР ведут продуктивные переговоры о возвращении к проведению саммита. По его словам, запланированный саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном все же может состояться.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре. По его словам, отмена встречи обусловлена "враждебными высказываниями" северокорейского лидера.

Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что американская сторона не смогла скоординировать подготовку саммита из-за позиции КНДР.

В свою очередь представители КНДР заявили, что по-прежнему готовы к переговорам с США "в любое время и в любом формате".