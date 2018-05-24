24 мая 2018, четверг

Помпео рассказал о причине отмены исторической встречи Трампа и Ким Чен Ына

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Майк Помпео

Майк Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о причине отмены исторической встречи президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

По словам Помпео,  США не смогли координировать подготовку саммита из-за постоянного игнорирования американских предложений со стороны КНДР.

"Мы не смогли провести подготовительные работы между нашими двумя командами, которые необходимы для успешного проведения саммита", - цитирует Помпео Reuters.

Помпео добавил, что считает Ким Чен Ына сильным лидером, который продемонстрировал огромную способность руководить своей страной.

В то же время, источники агентства в Белом доме сообщили, что одной из причин отмены саммита является фактическая угроза КНДР начать ядерную войну.  

"Северные корейцы буквально угрожали ядерной войной в заявлении, опубликованном вчера вечером. Ни одна встреча на высшем уровне не может быть успешной в этих условиях", - сказал источник.

24 мая Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре.

Отмена встречи обусловлена "враждебными высказываниями" северокорейского лидера, однако, Трамп не исключил возможности переговоров с Ким Чен Ыном в будущем.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове