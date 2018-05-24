Помпео рассказал о причине отмены исторической встречи Трампа и Ким Чен Ына

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о причине отмены исторической встречи президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

По словам Помпео, США не смогли координировать подготовку саммита из-за постоянного игнорирования американских предложений со стороны КНДР.

"Мы не смогли провести подготовительные работы между нашими двумя командами, которые необходимы для успешного проведения саммита", - цитирует Помпео Reuters.

Помпео добавил, что считает Ким Чен Ына сильным лидером, который продемонстрировал огромную способность руководить своей страной.

В то же время, источники агентства в Белом доме сообщили, что одной из причин отмены саммита является фактическая угроза КНДР начать ядерную войну.

"Северные корейцы буквально угрожали ядерной войной в заявлении, опубликованном вчера вечером. Ни одна встреча на высшем уровне не может быть успешной в этих условиях", - сказал источник.

24 мая Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре.

Отмена встречи обусловлена "враждебными высказываниями" северокорейского лидера, однако, Трамп не исключил возможности переговоров с Ким Чен Ыном в будущем.