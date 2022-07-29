Россия — потенциальный покупатель. Иран наращивает производство и продажу беспилотников — NYT 29 июля, 08:07 Беспилотник Shahed-191 (Фото:militarywatchmagazine.com)

Иран активизировал продажу беспилотников в страны за пределами Ближнего Востока. Таким образом, страна пытается стать игроком на международном рынке.

Об этом пишет The New York Times.



По данным иранских СМИ, спутниковых снимков и разведки, Иран сейчас стремится создать свое глобальное влияние и продавать боевые беспилотники другим странам, в том числе тем, на которые в последние годы были наложены различные санкции, в частности, Венесуэлы и Судана. Потенциальным клиентом может стать страна-агрессорка Россия.

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Накануне Вашингтон заявил, что располагает разведывательными данными о том, что Москва планирует приобрести сотни беспилотников в Иране, чтобы усилить свой арсенал для войны в Украине.

"Иран все больше становится глобальным игроком с точки зрения экспорта беспилотников", - сказал оборонный аналитик, эксперт по Ближнему Востоку Сет Францман.

По его словам, иранские беспилотники стоят меньше, чем другие модели на рынке, но доказали свою ценность на полях сражений на Ближнем Востоке.

Францман отметил, что иранские дроны в основном покупают страны с низким уровнем дохода или страны, пострадавшие от санкций, и не могут покупать их где-либо. Иран также сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны таких государств как Турция и ее беспилотниками Bayraktar.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Иран собирается в ускоренном порядке передать России до нескольких сотен беспилотников, в том числе способных нести вооружение. По данным Вашингтона, российская делегация по меньшей мере дважды посещала аэродром Кашана в Иране за последний месяц и осматривала боевые беспилотники.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан заявил, что его страна не собирается поставлять оружие РФ. В Госдепе США пообещали ввести новые санкции против Ирана в случае решения передать беспилотники стране-агрессору.

Директор ЦРУ Уильям Бернс предположил, что именно попытка договориться о продаже беспилотников была причиной поездки российского диктатора Владимира Путина в Тегеран.

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