Очень больно задевает. Как Россия пытается сорвать поставки оружия Украине 28 июля, 12:17

Заблокировать поставки вооружения и расколоть международную коалицию в нашу поддержку — цель очередного информационного фронта, развернутого Российской Федерацией

Западное оружие в наших руках очень болезненно донимает россиян.

Поэтому враг использует все возможности дискредитации ВСУ и подрыва доверия партнеров к нам.

Заблокировать поставки вооружения и расколоть международную коалицию в нашу поддержку — цель очередного информационного фронта, развернутого Российской Федерацией.

Видео дня

Уши российского ИПСО торчат из материалов, где Украину обвиняют в контрабанде, перепродаже, потере, ненадлежащем использовании поставляемого нам партнерами вооружения. Для этого Россия использует широкий спектр инструментов информационного влияния — аффилированных к ней «лидеров мнений», экспертов, прессу, политиков не только в РФ, но и за ее пределами.

Чем больше западное оружие будет менять ситуацию на поле боя в пользу Украины, тем более истерично будет вести себя РФ. Пропаганда — это то, на чем российский тоталитарный режим постарается еще некоторое время выезжать, тогда как его военная машина будет разваливаться на ходу.

Враг использует все возможности для дискредитации ВСУ

Но все эти усилия врага по дискредитации Украины бесполезны. Потому что Украина уже несколько месяцев первой инициировала, и сейчас, при участии западных партнеров, активно воплощает в жизнь разветвленную систему мониторинга и контроля поставленного нам оружия. Эти механизмы уже запущены и они со временем будут только совершенствоваться.

Кроме международных, государственных, ведомственных механизмов мониторинга использования западного оружия, в Украине также был введен и парламентский контроль в этой чувствительной сфере.

Важное обстоятельство, на которое следует обратить внимание. Количество предоставляемого оружия и его уровень в последнее время только растет. Это значит, что при всей суете нашего врага Украине доверяют.

Еще немного фактов:

— никакого запроса или намека на недоверие от официального государственного органа партнеров Украина не получала.

— некоторые союзники направили в Украину представителей, обладающих полномочиями наблюдать за использованием предоставленного ими оружия.

Мы начали имплементировать натовскую систему учета и контроля логистики LOGFAS еще в 2019 году. Она обеспечивает прозрачность учета и использования международной военной помощи. Сейчас ускорен процесс внедрения LOGFAS и уже проводится подготовка военных к использованию этой системы. Делаем все возможное, дабы довести ее до уровня батальона.

— наши украинские и американские специалисты дорабатывают еще одну систему контроля, которая вскоре будет задействована в полном объеме.

— уже внедрен и используется модуль информационно-аналитической системы СОТА по мониторингу поставок Украине вооружения от стран-партнеров в режимах «общедоступная информация», «информация для служебного пользования» и «секретная информация».

Он позволяет контролировать новые поставки вооружения по статусу (например, готово к отгрузке, в пути или получено ВСУ) и странам, предоставляющим его, анализировать поставки оружия во временном разрезе, по периодам взятия на вооружение, странам, предоставляющим оружие, по соответствию стандартам НАТО, отнесению к советским образцам вооружения.

То есть мы оправдываем доверие партнеров, используя каждую единицу оружия с умом, высокоточно тратим каждый выстрел или ракету. Мы заинтересованы в максимальной прозрачности в вопросах снабжения западного вооружения, что является определяющим для нашей победы над российским агрессором.

Западным оружием и героизмом украинских воинов победы удастся достичь гораздо быстрее, чем просто героизмом.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.