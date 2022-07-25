После визита Путина в Иран. Израиль атаковал завод по сборке иранских беспилотников в Сирии — что об этом известно 25 июля, 16:28 Сюжет Одно из фото предположительно с последствиями израильского авиаудара в Сирии 22 июля, распространяемых в соцсетях (Фото:@najlaasaadee via Twitter)

19 июля российский диктатор Владимир Путин отправился в Иран, где, по данным ЦРУ, пытался договориться о закупке дронов. А всего через три дня после этого появились сообщения об ударе израильских военно-воздушных сил по иранскому заводу по производству беспилотников в окрестностях Дамаска.



НВ рассказывает, что об этом известно.

Израильский авиаудар

Об атаке Израиля сообщило контролируемое режимом Башара Асада сирийское государственное агентство SANA, передает Washington Post. По его данным, удар был нанесен вскоре после полуночи 22 июля с Голанских высот. Согласно первоначальному сообщению, в результате удара погибли трое солдат, еще семеро были ранены, а также был нанесен «материальный ущерб».

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Позже мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщила, что погибли восемь человек, трое из которых не были сирийцами.

По данным источника SOHR трое несирийцев и двое «коллаборационистов» с ливанской Хизбаллой были убиты, когда был атакован завод по производству иранских беспилотников недалеко от района Сайеда-Зейнаб. Еще трое сирийцев были убиты на военных позициях по периметру авиабазы ​​Аль-Маза, на которых были размещены средства ПВО.

Первоначально SOHR сообщала о гибели шести человек, трое из которых не были сирийцами и ранении еще десяти человек.

До этого активисты SOHR сообщили, что израильские ракеты поразили офисы разведывательной службы ВВС, офис старшего офицера и автомобиль в периметре авиабазы ​​Аль-Маза, а также позиции возле контрольно-пропускного пункта в периметре авиабазы ​​Аль-Маза, шоссе Аль-Маза и иранский склад в районе Сайеда-Зейнаб, полностью уничтожив его.

На появившихся в соцсетях фотографиях якобы с места происшествия, видно, что здание сильно повреждено.

Также сообщалось, что было повреждено несколько автомобилей, принадлежали ли они гражданским или военным, неизвестно.

SOHR отметил, что это 18-я атака Израиля на Сирию в 2022 году.

Times of Israel пишет, что Армия обороны Израиля никак не прокомментировала этот удар, так как обычно не комментирует отдельные удары, кроме тех, которые были совершены в ответ на удары по территории Израиля.

Издание со ссылкой на Al Arabiya сообщило, что пораженную базу в Дамаске использовала бригада в составе мощной четвертой сирийской дивизии, возглавляемой Махером Асадом, братом диктатора Башара Асада.

Реакцию Ирана на авиаудар Израиля передает местное издание Tehran Times.

«Непрерывная агрессия и нападения сионистского режима на Сирию являются явным нарушением суверенитета и территориальной целостности страны и вопиющим нарушением признанных международных принципов и норм», — заявил представитель МИД Ирана Насер Канаани.



Обстрел Россией территории Сирии в тот же день

WP со ссылкой на местную группу быстрого реагирования Белые каски сообщает, что в тот же день, 22 июля, Россия нанесла удар по сельской местности на северо-западе сирийской провинции Идлиб, причем в результате российских авиаударов погибли семь мирных жителей.

Отмечается, что один из ударов сравнял с землей здание бывшей птицефермы в оливковой роще. В пресс-службе Белых касок сообщили The Washington Post, что в результате этого удара погибли четверо детей из одной семьи. В результате еще одного удара погибли двое мужчин, которые подошли к месту происшествия после первоначальной атаки.

На фотографиях с места удара, опубликованных группой, видно поврежденное здание, тело молодой девушки наполовину засыпанное завалами и ее окровавленного дядю, сидящего босиком со скрещенными ногами и наблюдающего за тем, как бойцы гражданской обороны выполняют свою работу. Отец и мать погибших детей попали в больницу. Семья переехала в Идлиб из деревни на северо-востоке Алеппо.



Разрушенный российским авиаударом дом / Фото: White Helmets/Handout via REUTERS

Пострадавшие в результате российского авиаудара дети / Фото: White Helmets/Handout via REUTERS

Еще один удар был нанесен по жилым домам поблизости, в результате чего погиб мужчина на мотоцикле, сообщила группа Белые каски.

Сейчас в анклаве, растянувшемся по всей провинции Идлиб и прилегающим районам, проживает около 4,5 миллиона человек, многие из которых неоднократно переселялись из-за войны. Район контролируется оппозиционными военизированными группировками, и из-за ухудшения общих условий жизни 4,1 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи.



Удалось ли Путину договориться о беспилотниках

Глава МИД Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан еще в июле заявлял, что его страна не собирается поставлять вооружение России. Так он прокомментировал слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о планах Тегерана поставить России беспилотники.

Хотя в ходе переговоров с Путиным верховный лидер Ирана Али Хаменеи высказал мнение, что РФ напала на Украину якобы для того, чтобы остановить некую «угрозу» НАТО, в Белом доме заявляли, что США не видят признаков того, что Иран передал России беспилотники.

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что именно попытка договориться о продаже беспилотников стала причиной поездки Путина в Тегеран.

«Они нуждаются друг в друге, хоть на самом деле и не доверяют друг другу, поскольку они энергетические соперники и исторические конкуренты. Важно помнить, что это в некотором роде отражение сегодняшних недостатков российской оборонной промышленности и трудностей, с которыми они сталкиваются после значительных потерь в войне против Украины», — заявил он.

По данным CNN, опубликованным 16 июля, российская делегация по меньшей мере дважды посещала аэродром Кашан в центральном Иране, чтобы изучить боевые беспилотники Shahed-191 и Shahed-129, которые могут иметь на вооружении высокоточные ракеты.

CNN уточняет, что эта информация появилась во время турне президента США Джо Байдена на Ближний Восток, где Иран был ключевым предметом обсуждения между США, Израилем, Саудовской Аравией и странами Персидского залива. Официальный представитель США заявил CNN, что партнерство между Ираном и Россией крепнет, поэтому Штатам необходимо сохранять свое присутствие и влияние на Ближнем Востоке.

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