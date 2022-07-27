США не видят признаков того, что Иран передал России беспилотники — Белый дом

27 июля, 00:13
Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

У США сейчас нет информации о том, что Иран поставил стране-агрессору России свои беспилотники.

Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби во вторник, 26 июля, сообщает журналистка Politico Лара Селигман.

По словам Кирби, сейчас «нет доказательств поставок или закупок иранских беспилотников российским министерством обороны». Он отметил, что сам факт того, что российский диктатор Владимир Путин пытался об этом договориться, указывает на эффективность санкций.

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Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Иран собирается в ускоренном порядке передать России до нескольких сотен беспилотников, в том числе способных нести вооружение. По данным Вашингтона, российская делегация по меньшей мере дважды посещала аэродром Кашан в Иране за последний месяц и осматривала боевые беспилотники.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан заявил, что его страна не собирается поставлять оружие РФ. В Госдепе США пообещали ввести новые санкции против Ирана в случае решения передать беспилотники стране-агрессору.

Директор ЦРУ Уильям Бернс предположил, что именно попытка договориться о продаже беспилотников стала причиной поездки российского диктатора Владимира Путина в Тегеран.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Россия Иран Белый дом Беспилотники Дроны Война России против Украины

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