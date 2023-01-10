Спасительные комплексы ПВО в войне 2008 года. Грузия отказывается возвращать Украине ЗРК Бук: почему и о какой технике идет речь 10 января, 16:16 Сюжет ЗРК Бук на вооружении ВСУ, парад в Киеве 2018 года (Фото:VoidWanderer / Wikimedia Commons)

В попытке укрепить возможности своей ПВО Украина обратилась к Грузии с просьбой вернуть зенитные ракетные комплексы Бук, которые использовались во время российского вторжения в 2008 году. Однако официальный Тбилиси отказывается передать их Киеву.

NV напоминает, о каких Буках идет речь, и как Грузия объясняет свой отказ передавать их Украине.

Украинские ЗРК Бук для Грузии: как они помогли в войне 2008 года

8 августа 2008 года Россия после ряда провокаций в Южной Осетии начала полномасштабное вторжение в Грузию, в результате которого страна потеряла контроль над двумя своими регионами, Южной Осетией и Абхазией. РФ наносила удары по многим грузинским городам за их пределами (Зугдиди, Сенаки, Поти, Гори и др.).

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В тот период Украина под руководством президента Виктора Ющенко пыталась помочь грузинской армии противостоять российским оккупантам.

В частности, когда российская авиация бомбила грузинские города и села, порты и стратегические объекты, Грузия использовала украинские системы противовоздушной обороны для защиты неба, включая ЗРК Бук.

«В Украине мы готовили своих военных специалистов, Украина нам предоставила ПВО, которое было критически важным в первые дни вторжения, — вспоминал тогдашний президент Грузии Михеил Саакашвили в 2016 году. — Они [российская авиация] не смогли получить преимущество в первые дни, Украина нам дала системы Бук и Оса, несколько боевых комплектов каждой системы, и благодаря им мы сбили 12 российских бомбардировщиков, включая стратегический бомбардировщик Ту-22, который никто до этого не сбивал».

Тогда Саакашвили заявил, что именно это спасло грузинскую государственность летом 2008 года.

Юрий Ехануров, занимавший должность министра обороны Украины в 2007—2009 годах, впоследствии также рассказывал Радио Свобода об использовании украинских систем ПВО Грузии в дни августовского вторжения России. Тогда он назвал этот факт одним из двух главных уроков 2008 года для Украины.

«Во-первых, мы увидели, что украинское оружие, которое Украина предоставила Грузии, оно сработало, и в первую очередь противовоздушная оборона. Во-вторых, мы увидели, каковы возможности российской армии, когда они берут большой численностью, как обычно», — отметил Ехануров.

ЗРК Бук (по классификации Минобороны США и НАТО — SA-11 Gadfly) и его модификации Бук-М1 (9К37М и 9К37М1) — это самоходный зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах (от 30 м до 14−18 км).

Президент Украины Виктор Ющенко в дни российского вторжения кроме передачи оружия Грузии прилетел поддержать страну лично. 12 августа 2008 года он выступил на митинге в Тбилиси: «Мы сегодня сюда приехали сказать вам следующие слова: Грузия — наш друг. Грузины — наши друзья. Сегодня, здесь, в трудные времена для Грузии мы говорим, что вы имеете право на свободу, право на независимость».

Проблема возвращения украинских Буков из Грузии: позиция Киева и Тбилиси

9 января Европейская правда обнародовала текст Андрея Касьянова, временного поверенного в делах Украины в Грузии, в котором он рассказал о попытках Киева вернуть обратно предоставленные Грузии системы Бук.

«Украинская сторона последовательна в своих запросах ко всем международным партнерам, в том числе Грузии, о предоставлении вооружения, военной техники и боеприпасов, а также откровенно заявляла о жизненной необходимости в вооружении в самом начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину. В частности, Киев просил передать комплексы Бук, переданные Украиной Грузии во время войны 2008 года», — рассказал Касьянов, не уточнив дату запроса. По его словам, запрос включал также переданные Грузии Соединенными Штатами противотанковые комплексы Javelin.

США не только согласились на такой шаг — потенциальную передачу комплексов Javelin из Грузии в Украину, но и были готовы даже заменить их новыми комплексами для ВСУ, пояснил украинский дипломат.

Однако, как сообщил Касьянов, правительство Грузии «категорически отказалось оказывать военную помощь» даже в таком формате.

После того как этот вопрос получил огласку, в Грузии начали публично объяснять свой отказ передать Буки и ПЗРК Javelin Украине.

В частности, член парламентского большинства Гиви Миканадзе (правящая партия Грузинская мечта) заявил, что зенитно-ракетные комплексы Бук якобы не были переданы Грузии безвозмездно.

«Я не знаю, что Украина передала нам после войны 2008 года, насколько мне известно, если что-то передавалось, то покупалось. Так что если покупалось, то это собственность Грузии и грузинское вооружение», — сказал Миканадзе. Он назвал заявление Касьянова «неадекватным ситуации 2008 года» и добавил, что «за военную технику уплачены миллиарды, и в целом то, что он называет помощью Грузии, было получено в обмен на определенные суммы».

Грузинский парламентарий также обвинил украинскую сторону в «очередной попытке каким-либо образом вовлечь Грузию в эту войну».

Схожую позицию выразило Минобороны Грузии. Там объяснили отказ передавать Украине Буки и комплексы Javelin тем, что это вооружение якобы было приобретено за деньги госбюджета в рамках закупок, а не безвозмездно.

В грузинском Минобороны утверждают, что получили систему Бук в 2007 году «в рамках многомиллионной закупки»: «Это было сделано по секретному соглашению, поэтому у нас нет возможности уточнить подробности. Разъясняем общественности, что десятки миллионов долларов также были уплачены Министерством обороны в 2017 году за закупку противотанковых комплексов Javelin в США».

В то же время в Минобороны Грузии подчеркнули, что Тбилиси продолжает предоставлять «гуманитарную и политическую поддержку Украине, исходя из имеющихся у нее возможностей», в частности передавая Киеву гуманитарные грузы и генераторы.

«Что касается передачи Украине вооружений или техники двойного назначения, то правительство Грузии неоднократно озвучивало четкую позицию по этому вопросу», — резюмировали в грузинском Минобороны, напоминая об отказе Грузии оказывать военную помощь.

В свою очередь Андрей Касьянов отверг обвинения грузинских политиков в адрес Украины. «Несмотря на то, что правительство Грузии категорически отказалось оказывать военную помощь, Украина выступает против использования этого вопроса во внутриполитических спорах и отвергает любые обвинения в попытках втянуть Грузию в войну с РФ», — подчеркнул он.

В то же время бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, находящийся в грузинской тюрьме, назвал "большим позором грузинских властей" отказ в возвращении украинских Буков, когда ВСУ в них особенно нуждаются. Саакашвили напомнил, что сейчас Украина ожидает от США зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow, которые, по данным издания Politico, украинская оборонная промышленность смогла интегрировать с пусковыми установками ЗРК Бук. Так что теперь эти комплексы «особенно необходимы» Украине.

«В 2008 году благодаря этим Букам мы сбили 14 российских самолетов, включая стратегический бомбардировщик ТУ-22. Во [времен президентства Виктора] Януковича по заданию из Москвы на Ющенко возбудили уголовное дело за продажу Буков, а в 2017-м в Ровно был убит полковник Мамчур, работавший у нас инструктором по использованию ЗРК Бук. New York Times установила рашистский след в этом убийстве», — напомнил Саакашвили в своем сообщении 10 января.

Бывший офицер военного подразделения спецназначения Иван Мамчур, о котором упомянул Саакашвили, был застрелен в сентябре 2016 года в Ровно в подъезде его дома. По данным следствия, убийца выстрелил в Мамчура 8 раз и еще несколько раз ударил пистолетом по голове.

В мае 2017 года правоохранители завершили расследование. Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 49-летнего жителя Мариуполя Донецкой области Олега Смородинова. За убийство Мамчура его приговорили к 12 годам заключения. Суд установил, что ранее дважды судимый Смородинов в январе-феврале 2016 года был завербован сотрудниками ФСБ в Москве и по соответствующему приказу застрелил Мамчура.