«Неадекватная власть». Почему Грузия ссорится с Украиной во время развязанной Россией войны — журналист 30 апреля, 20:20 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Люди собираются перед международным аэропортом Тбилиси во время рейса для репатриации двух грузинских солдат Гиа Бериашвили и Давида Ратиани, погибших в Украине во время войны против России (Фото:Photo by Nicolo Vincenzo Malvestuto / SOPA images/Sipa USA)

В эфире Радио НВ редактор медиа-платформы JAMnews Дмитрий Авалиани объяснил, почему грузинские власти дистанцируются от поддержки Украины в войне с Россией.

Война России против Украины — главные события 30 апреля

«Ситуация, когда наша власть на пустом месте поссорилась с Украиной, которая сейчас воюет за свою свободу и которую сейчас поддерживает весь мир, работает против Грузии, против интересов ее безопасности, и может иметь очень плохие для нас (Грузии – ред.) последствия. К сожалению, в Грузии сейчас не та власть, которая была бы подотчетна народу и которая бы думала об интересах государства», — сказал Авалиани.

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Эта власть, по словам журналиста, подотчетна только олигарху, основателю правящей с 2012 года партии Грузинская мечта — Демократическая Грузия Бидзину Иванишвили, имеющему очень близкие отношения с окружением российского диктатора Владимира Путина.

«Грузия, ее народ и общество очень многое теряет от того, что у нее такая неадекватная власть», — считает Авалиани.

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В отличие от правительства, добавил он, грузинское общество практически на 100% поддерживает Украину.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что у Грузии есть историческая возможность вернуть контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ответ заявил, что правительство не будет возвращать контроль над территориями военным путем. Он снова повторил свою позицию относительно причин российско-грузинской войны 2008 года, согласно которой бывший президент Грузии Михаил Саакашвили «допустил величайшую, неисправимую ошибку, когда не смог избежать войны, в результате чего страна была разрушена».

23 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает позицию лидеров Грузии по невведению санкций против России.

Также ранее, 31 марта он подписал Указ об отзыве посла Украины из Грузии Игоря Долгова из-за отсутствия результатов работы в отстаивании интересов государства, а затем заявил, что «мы обязательно вернем посла в дружественную Грузию, как только мы будем ощущать поддержку Украины со стороны лидеров власти».

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