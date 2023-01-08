Украина официально предлагает Грузии передать Саакашвили для лечения — Подоляк 8 января, 23:29 Митинг в поддержку Саакашвили в Тбилиси (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Советник Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина официально обращается к Грузии с предложением передать бывшего президента Михеила Саакашвили на лечение.

Он подчеркнул, что, в отличие от РФ, Украина не вмешивается в «суверение дела других стран и не дает никаких советов». Подоляк отметил, что поэтому предложение передать Саакашвили является официальным.

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«Я очень симпатизирую Михеилу Николозовичу. Я уважаю его, потому что он фигура исторического масштаба. Наша официальная позиция — передать Саакашвили нам на лечение. Со стороны России точно не будет военно-агрессивных результатов. И если вы не хотите передавать его напрямую в Украину, переведите его в любую третью европейскую страну, где можно оказать ту медицинскую помощь, которую, к сожалению, нельзя предоставить в Грузии. Речь идет об официальной позиции, которую мы очень часто повторяем, в том числе и по дипломатическим каналам. Президент Зеленский и другие известные люди делают об этом публичные заявления», — заявил Подоляк.

Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов осенью 2021 года. Он не был в стране с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году.

В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим обвинениям. По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего обращения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за границей.

У Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез, ранее заявил адвокат политика Шалва Хачапуридзе. По состоянию на сегодня президент переведен из тюрьмы в клинику Вивамеди.