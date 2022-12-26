Обиделся на упреки. Премьер Грузии заявил, что делает для поддержки Украины достаточно 26 декабря, 13:53 Ираклий Гарибашвили заявил, что из Украины звучат «неприятные заявления» (Фото:Irakli Garibashvili/facebook.com)

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что делает для поддержки Украины достаточно, пожаловавшись на упреки из Киева.

По его словам, Тбилиси признает военную агрессию РФ и хочет, чтобы развязанная ею война, которая представляет угрозу архитектуре безопасности Европы, закончилась как можно быстрее.

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«Мы подтверждаем поддержку территориальной целостности Украины и ее суверенитета… И делаем все возможное, чтобы помочь нашим украинским друзьям. Мы оказываем поддержку с начала войны практически на каждой платформе», — цитирует премьера портал Новости-Грузия.

В связи с этим Гарибашвили посетовал, что ему «неприятные заявления, которые раздаются от представителей украинских властей», уточнив, что не хочет вдаваться в детали, потому что Украина — в «затруднительном положении».

«Я много раз говорил, и мы это подтверждаем своей политикой и действиями, что мы уважаем суверенитет всех стран, но больше всего любим свою. Поэтому наша главная обязанность — защищать интересы нашей страны», — объяснил он свою позицию.