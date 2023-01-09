Украина просила Грузию вернуть ранее переданные ей комплексы БУК — дипломат 9 января, 12:00 Украинские военные (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Киев просил передать комплексы Бук, предоставленные Украиной Грузии во время войны 2008 года, заявил временно поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов.

Дипломат заявил, что украинская сторона последовательна в своих запросах ко всем международным партнерам, в том числе Грузии, о предоставлении вооружения, военной техники и боеприпасов, а также откровенно заявляла о жизненной необходимости в вооружении в самом начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Видео дня

По его словам, в частности, Киев просил передать комплексы Бук, переданные Украиной Грузии во время войны 2008 года.

«Также запрос Украины включал и переданные Грузии Соединенными Штатами противотанковые комплексы Javelin. Относительно последнего было не только согласие со стороны США, но даже предложение заменить их на более новые комплексы», — говорится в статье Касьянова, которую опубликовала Украинская правда.

Дипломат добавил, что, несмотря на то, что правительство Грузии категорически отказалось оказывать военную помощь, Украина выступает против использования этого вопроса во внутриполитических спорах и отвергает любые обвинения в попытках втянуть Грузию в войну с РФ.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство Грузии не будет оказывать военную помощь Украине.

По его словам, Грузия «никогда не будет ввязываться в эту войну».