Назвали «неадекватным». В правящей партии Грузии ответили на заявление украинского поверенного о передаче комплексов Бук 10 января, 09:18 Гия Вольский (Фото:www.facebook.com/GiorgiVolskiGD/photos)

В правящей партии Грузии Грузинская мечта отреагировали на заявление об отказе Тбилиси возвращать зенитно-ракетные комплексы Бук, переданные Украиной во время российского вторжения в 2008 году.

О просьбе Киева вернуть установки ранее заявил поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов в интервью Европейской правде.

«Также запрос Украины включал и переданные Грузии Соединенными Штатами противотанковые комплексы Javelin. Относительно последнего было не только согласие со стороны США, но даже предложение заменить их на более новые комплексы», — добавил он.

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Однако, по словам члена парламентского большинства Гиви Миканадзе, зенитво-ракетные комплексы не были переданы безвозмездно, сообщает SOVA.



«Я не знаю, что Украина передала нам после войны 2008 года, насколько мне известно, если что и передавалось, то покупалось. Следовательно, если покупалось, то это собственность Грузии и грузинское оружие», — сказал он.

Миканадзе добавил, что это якобы может быть «очередной попыткой каким-то образом вовлечь Грузию в эту войну».

Член правящей партии Гия Вольский назвал заявление Касьянова «неадекватным».

«Во-первых, заявление Касьянова неадекватно в отношении ситуации 2008 года. За военную технику уплачены миллиарды, и вообще то, что он называет помощью Грузии, было получено в обмен на определенные суммы… Что касается неадекватности высказывания, неудивительно, что это характеризует некоторых чиновников, но я думаю, что сам Касьянов неадекватен в своих действиях и как человека его следует оценивать именно так», — сказал Вольский.

По его словам, якобы «был запрос не только на передачу оружия, но и на организованную отправку добровольцев».

«Даже присылали самолеты, чартерные рейсы из Украины, а мы на это не соглашались, потому что это было бы равносильно вступлению в войну. Разговоры на эту тему продолжаются, именно поэтому мы говорим, что открытие второго фронта и вовлечение Грузии в военные действия в целом — это интерес, который некоторые украинские официальные лица открыто заявляют по сей день. То, что отмечает Касьянов — другая тема и указывает на его неадекватность», — сказал Вольский.