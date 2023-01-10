«Это позор»: Саакашвили отреагировал на отказ Грузии вернуть Украине ЗРК Бук 10 января, 13:47 Михеил Саакашвили напомнил, что Украина поставила Грузии ЗРК Бук для защиты от агрессии РФ (Фото:Irakli Gedenidze / REUTERS)

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили отреагировал на отказ нынешних властей страны вернуть Украине зенитно-ракетные комплексы Бук.

Речь идет о ЗРК, которые Киев поставил Тбилиси в 2008 году для защиты от российской агрессии.

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В правящей партии Грузинская мечта назвали эту просьбу украинской стороны «неадекватной».

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«Я не знаю, что Украина передала нам после войны 2008 года, насколько мне известно, если что и передавалось, то покупалось. Следовательно, если покупалось, то это собственность Грузии и грузинское оружие», — заявил представитель парламентского большинства Гиви Миканадзе.

В свою очередь Саакашвили считает такой ответ «позором».

«Это большой позор, что грузинские власти отказались в возвращении украинских Буков Украине, когда в них больше всего нуждаются. В 2008 году благодаря этим Букам мы сбили 14 русских самолетов, включая стратегический бомбардировщик ТУ-22″, — говорится в посте, который был опубликованном в его Facebook во вторник, 10 января.