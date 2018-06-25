25 июня 2018, понедельник

В пещере Кхао Луанг в Таиланде пропала футбольная команда

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Пещеру могло затопить дождем
Скриншот

Пещеру могло затопить дождем

В провинции Чианграй на севере Таиланда в популярной среди туристов пещере Кхао Луанг пропали 12 подростков-футболистов.

Как сообщает ТСН, они вместе с тренером пошли на прогулку среди скал вблизи популярных среди европейцев джунглей, куда ежегодно на экстремальные туры отправляются тысячи людей.

Согласно предварительным данным, выбраться на поверхность им, вероятно, помешал дождь, который мог затопить пещеру.

При этом поиски подростков из-за непогоды были приостановлены.

Ранее сообщалось, что в самой большой подводной пещере в мире нашли кладбище древних майя.

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