Найденная в пещере Таиланда футбольная команда может остаться там на месяцы

Спасатели сейчас борются с подъемом воды, чтобы передать группе провизию

Найденная накануне в пещере Таиланда подростковая футбольная команда вместе с тренером может оставаться там несколько месяцев.

Об этом сообщает ВВС Украина.

Пещерный комплекс Tham Luang в Чианг Раи на севере Таиланда регулярно затапливается во время дождливого сезона, который длится до сентября - октября.

Для того, чтобы вывести детей раньше, их надо научить основным навыкам ныряния. Но для неопытных водолазов прохождения по грязным водам, которые не имеют видимости, очень опасно.

Все попытки откачать воду до сих пор не были успешными.

Если ждать, пока вода сама уйдет, то группе придется оставаться в пещере еще несколько месяцев. В этот период им будут постоянно поставлять еду и помощь.

Специально обученных врачей отправят в ближайшие дни, чтобы те осмотрели детей.

Также в рамках спасательной операции группы продолжают прочищать горный склон, надеясь найти еще один путь в пещеру.

Спасатели сейчас борются с подъемом воды, чтобы передать группе провизию.

23 июня в провинции Чианграй на севере Таиланда в популярной среди туристов пещере Кхао Луанг пропали 12 подростков футболистов и их тренер.

Они были найдены 2 июля, через девять дней после исчезновения. Поисково-спасательные работы были затруднены из-за поднятия уровня воды и грязи.