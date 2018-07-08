Заблокированные футболисты в пещере Таиланда: власти заявили об идеальных условиях для спасения в ближайшие четыре дня

Руководитель спасательной операции считает, что сейчас условия для освобождения застрявших в пещере футболистов идеальны

У команды спасателей есть окно в три-четыре дня для освобождения заблокированных в пещере Таиланда 12 подростков и их футбольного тренера.

Об этом сообщил губернатор района Чианграй и руководитель спасательной операции Наронсак Осоттанакорн, передает BBC.

"Сейчас и в следующие три или четыре дня условия [для спасения, - Ред.] идеальны, с учетом воды, погоды и здоровья мальчиков", — сказал он.

Напомним, 23 июня в провинции Чианграй на севере Таиланда в популярной среди туристов пещере Кхао Луанг исчезли 12 подростков-футболистов и их тренер.

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Они были найдены 2 июля, через девять дней после исчезновения. Поисково-спасательные работы были затруднены из-за поднятия уровня воды и грязи.

Отмечается, что дети могут остаться в пещере на несколько месяцев, поскольку пещера регулярно затапливается во время дождливого сезона, который длится до сентября - октября. Все попытки откачать воду до сих пор не были успешными.

Школьники передали через дайверов письма родителям и учителям. Дети пишут, что у них все хорошо и просят близких не волноваться.