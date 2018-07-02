02 июля 2018, понедельник

Пропавшие в пещере Таиланда школьники после девяти дней поиска обнаружены живыми

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Губернатор провинции объявил об успешном окончании поисково-спасательной операции
Фото: The Nation

Губернатор провинции объявил об успешном окончании поисково-спасательной операции

В Таиланде спустя девять дней после исчезновения в пещере Кхао Луанг обнаружены живыми все 12 подростков и их футбольный тренер.

По словам губернатора провинции Чианграй, все 13 человек находятся в безопасности, передает BBC.

Спасатели не прекращали поиски все девять дней. Поисково-спасательные работы были затруднены из-за поднятия уровня воды и грязи.

Напомним, что 23 июня в провинции Чианграй на севере Таиланда в популярной среди туристов пещере Кхао Луанг пропали 12 подростков-футболистов и их тренер.

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