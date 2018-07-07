В Таиланде заблокированные в пещерах футболисты передали письма родителям и учителям

В Таиланде заблокированные в пещере школьники передали письма родителям и учителям. Отправленные через дайверов послания опубликованы в Facebook.
Дети пишут, что у них все хорошо и просят близких не волноваться.
"Когда выйдем, хотим поесть вкусной еды", — говорится в письме.
Также футболисты просят учителей не задавать много домашних заданий после того, как они вернутся.
В свою очередь тренер попросил прощение у родителей, что их дети пошли с ним в пещеру.
По данным издания The Nation, спасатели пробурили более 100 скважин, чтобы добраться до детей. Некоторые из них глубиной до 400 метров, однако люди находятся на глубине около 600 метров.
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23 июня в провинции Чианграй на севере Таиланда в популярной среди туристов пещере Кхао Луанг исчезли 12 подростков футболистов и их тренер. Их обнаружили через девять дней после исчезновения. Поисково-спасательные работы затруднены из-за поднятия уровня воды и грязи.
Дети могут остаться в пещере на несколько месяцев, поскольку пещера регулярно затапливается во время дождливого сезона. Все попытки откачать воду пока безуспешны.
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