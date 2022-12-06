Россия может рассредоточить свои бомбардировщики после ударов по аэродромам Дягилево и Энгельс — Reuters
Российская авиабаза Энгельс-2 после взрывов, 6 декабря 2022 года (Фото:Kyrylo Ovsianyi / Twitter)
После ударов дронов по военным аэродромам РФ в понедельник, 5 ноября, Россия попытается переместить и рассредоточить свои бомбардировщики, сообщили неназванные западные чиновники в комментарии Reuters.
По словам чиновников, атаки на российские аэродромы нанесли мощный психологический удар по оккупантам.
«Если это были они (украинцы — ред) … это действительно показывает, что они могут действовать в России по своему усмотрению, и это будет глубоко беспокоить россиян. Психологически я думаю, что это наносит удар», — сказал один из чиновников.
Официальные лица напомнили, что именно на базе Энгельс находились стратегические бомбардировщики дальнего действия РФ, но теперь Москве придется подумать об их перемещении.
«Это может привести к тому, что эти бомбардировщики будут рассредоточены по разным местам», — сказал чиновник.
Утром в понедельник, 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области.
Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате произошел взрыв. Судя по спутниковым снимкам с авиабазы, Ту-22М, вероятно, получил повреждения.
В минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в результате инцидентов на аэродромах погибли трое российских военных, еще четверо пострадали. В Воздушных силах ВСУ отметили, что после взрывов у россиян «уменьшится авиационная техника».
6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске.