Россия может рассредоточить свои бомбардировщики после ударов по аэродромам Дягилево и Энгельс — Reuters

6 декабря, 19:35
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Российская авиабаза Энгельс-2 после взрывов, 6 декабря 2022 года (Фото:Kyrylo Ovsianyi / Twitter)

Российская авиабаза Энгельс-2 после взрывов, 6 декабря 2022 года (Фото:Kyrylo Ovsianyi / Twitter)

После ударов дронов по военным аэродромам РФ в понедельник, 5 ноября, Россия попытается переместить и рассредоточить свои бомбардировщики, сообщили неназванные западные чиновники в комментарии Reuters.

По словам чиновников, атаки на российские аэродромы нанесли мощный психологический удар по оккупантам.

«Если это были они (украинцы — ред) … это действительно показывает, что они могут действовать в России по своему усмотрению, и это будет глубоко беспокоить россиян. Психологически я думаю, что это наносит удар», — сказал один из чиновников.

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Официальные лица напомнили, что именно на базе Энгельс находились стратегические бомбардировщики дальнего действия РФ, но теперь Москве придется подумать об их перемещении.

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«Это может привести к тому, что эти бомбардировщики будут рассредоточены по разным местам», — сказал чиновник.

Утром в понедельник, 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области.

Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате произошел взрыв. Судя по спутниковым снимкам с авиабазы, Ту-22М, вероятно, получил повреждения.

В минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в результате инцидентов на аэродромах погибли трое российских военных, еще четверо пострадали. В Воздушных силах ВСУ отметили, что после взрывов у россиян «уменьшится авиационная техника».

6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Россия Войска РФ Бомбардировщики Энгельс Дягилево

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