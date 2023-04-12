«Клетка захлопнулась». В РФ приняли закон об электронных повестках и наказании за уклонение от призыва — к чему это приведет 12 апреля, 18:50 Сюжет NV Премиум РФ отчаянно стремится увеличить численность армии (Фото:Радио Свобода)

11 апреля Госдума утвердила поправки в законодательство России относительно вручения повесток военнообязанным в электронной форме и мер по борьбе с теми, кто игнорирует призыв. На следующий день законопроект прошел Совет Федерации. Когда диктатор Владимир Путин подпишет документ, в РФ фактически вступит в силу «военно-крепостное право»: уклониться от отправки в армию для мужчин 18—60 лет станет значительно сложнее.



NV разбирался, почему столь радикальные изменения принимались в такой спешке, означает ли случившееся неизбежность второй волны мобилизации в государстве-террористе и что теперь делать тем россиянам, кто надеялся избежать службы.

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Бегом, бегом…

Все началось 31 марта, когда начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России Владимир Цимлянский заявил, что повестки в рамках весеннего призыва будут рассылать, в частности, в электронном виде через портал Госуслуги — аналог украинской Дії.