В России ввели электронные повестки. «Уклонистам» закроют выезд из страны и грозят другими запретами 11 апреля, 16:34 Мобилизированные в российскую армию ждут отправки на платформе вокзала в оккупированном Севастополе, ноябрь 2022 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

В России Госдума во вторник, 11 апреля, приняла поправки, которые узаконивают электронные повестки. Их будут рассылать в личные кабинеты в приложении Госуслуги.



Об этом сообщает Медуза.

Повестки в бумажной форме, которые продолжат вручать лично под роспись (в частности, и на работе) или будут присылать на домашний адрес, будут дублировать и в электронном — через уведомление в приложении. Они будут считаться врученными с момента размещения в личном кабинете, даже если призывник удалит приложение.

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«Повестка все равно будет считаться врученной — через семь дней после размещения в специальном реестре повесток», — объясняет издание.



После вручения повестки «гражданам, подлежащим призыву на военную службу» из России уезжать запрещено, а в военкомат нужно явиться в течение 20 дней. «Уклонистов» обещают наказывать: запретят управлять транспортными средствами, продавать и покупать недвижимость, а также оформлять кредиты.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что после неудач на поле боя Россия планирует набрать еще 400 тысяч контрактников. В Британии считают, что это сделать вряд ли удастся. Там рассказали, что Москва выбрала якобы «добровольческую модель» для восполнения недостатка личного состава, чтобы минимизировать внутреннее несогласие.

