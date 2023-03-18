РФ теряет до 50 тыс. человек ежемесячно. Оплеванному Медведеву поручили набрать новое «мясо» — 400 тыс. штыков — Яковина

18 марта, 21:25
Эксклюзив NV
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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев (в центре фото) посещает военкомат в Ленинградской области. 16 марта 2023 года (Фото:Sputnik/Ekaterina Shtukina/Pool via REUTERS)

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев (в центре фото) посещает военкомат в Ленинградской области. 16 марта 2023 года (Фото:Sputnik/Ekaterina Shtukina/Pool via REUTERS)

Автор: Иван Яковина

В Российской Федерации началась новая волна мобилизации, рассказывает международный обозреватель NV Иван Яковина.

Бывшему президенту страны-агрессора Дмитрию Медведеву поручили набрать новое «мясо» — 400 тыс. штыков к концу лета.

Почему появилась такая необходимость, ведь осенью уже была оглашена мобилизация, и как она будет происходить, Яковина рассказал в эфире Radio NV.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=XD3VNbLnRyQ

В РФ начинается новая волна мобилизации. Теперь это уже точно. Уже началась массовая рассылка повесток в военкоматы в 41 регионе РФ, при чем каждый день почти приходят сообщения о том, что все новые и новые регионы присоединяются.

Теги:   Владимир Путин Дмитрий Медведев Мясо Рейтинг Путина Иван Яковина Радио NV мобилизация в России

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