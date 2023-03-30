Путин решил призвать в армию еще около 150 тысяч россиян 30 марта, 20:45 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан РФ. С 1 апреля по 15 июля на военную службу заберут 147 тысяч человек.

В указе диктатора говорится, что призывать будут граждан от 18 до 27 лет.

«Совершить с 1 апреля по 15 июля 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не состоящих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 147 тысяч человек», — говорится в указе.

Видео дня

Также страна-оккупант утверждает, что осенью 2022 года на военную службу было призвано 120 тысяч человек, а прошлой весной — 134,5 тысячи. В среднем в последние годы каждый призыв касался около 130 тысяч россиян.

24 марта издание Bloomberg сообщило, что Россия планирует набрать еще 400 тысяч контрактников после того, как ее наступление провалилось в Украине.