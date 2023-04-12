Драконовский режим. Электронные повестки превращают РФ в страну цифрового авторитаризма, в сообществе «военкоров» возмутились цензурой — ISW 12 апреля, 07:49 Выдача оружия мобилизованным в армию РФ (Фото:mil.ru)

Введенные в России электронные повестки и новый закон против «уклонистов» является примером цифрового авторитаризма и сочетания советских методов контроля с современными технологиями.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 11 апреля.



Аналитики ISW обращают внимание на новый закон «цифрового авторитаризма», который был принят в России с подачи Кремля для борьбы с «уклонистами» и повышения эффективности выдачи повесток. 11 апреля Госдума России апреля утвердила в третьем чтении законопроект о создании Единого цифрового реестра граждан РФ, пригодных к военной службе. Теперь российские военкоматы будут использовать цифровой реестр для выдачи повесток на военную службу. Единый реестр собирает все персональные данные граждан РФ, включая медицинскую, образовательную историю, историю проживания и статус об иностранном гражданстве, страховые и налоговые данные, а также данные от многих других ведомств (включая Федеральную налоговую службу России, следственные органы, суды, медицинские учреждения, Пенсионный фонд и фонд социального страхования России, Центральную избирательную комиссию, федеральные и местные органы власти). Отныне россияне, которым была выписана повестка (в том числе оформлена в таком цифровом реестре) не имеют права покидать территорию РФ и обязаны явиться в военкомат в течение 20 дней с момента призыва. Просрочившие этот срок теряют право управлять транспортными средствами, покупать или продавать недвижимость, брать кредиты — до появления в военкомате.

Видео дня

В Госдуме закон аргументировали тем, что он должен исправить «некоторые бюрократические недостатки», возникшие во время частичной мобилизации в России в сентябре 2022 года. Некоторые российские «военкоры» в течение длительного времени агитировали за более агрессивную политику набора дополнительных сил в армию, и теперь они приветствовали этот закон, заявив, что он якобы является примером «здорового взаимодействия между российским гражданским обществом и правительством». Ранее ISW прогнозировал, что Кремль объединит меры общественного контроля в советском стиле с информационными технологиями 21 века и технологиями big data, чтобы усилить контроль над российским населением. Россия уже использовала инструментарий распознавания лиц, QR-кодов и технологию геоотслеживания мобильных устройств для обеспечения драконовского режима карантина во время пандемии COVID-19 в 2020 году.

Между тем небольшая маргинальная группа провоенных российских «военкоров» призвала российское правительство отменить законы против «дискредитации» армии РФ и вернуть «свободу слова». Группа из как минимум 20 российских блогеров распространила общее заявление, выражая недовольство абсурдностью норм и солидарность с теми, кто недоволен манипулятивным применением российских законов о цензуре под видом борьбы с «дискредитацией» ВС РФ. Аналитики ISW отмечают, что эти блогеры имеют в основном ограниченное количество подписчиков в социальных сетях, представляют небольшую часть российского информационного пространства, а их заявление не указывает на более широкое возмущение фактом существования этих законов. Эта фракция «военкоров», скорее всего, подвергнется уголовному преследованию в соответствии с теми законами, против которых они выступают — поскольку блогеры не связаны с Кремлем и являются одними из наиболее критически настроенных относительно военных усилий РФ. Так что эта группа «военкоров», вероятно, станет одной из первых целей расширенного применения закона «о дискредитации армии», прогнозируют в ISW.

Министерство обороны России и спонсор ЧВК ВагнераЕвгений Пригожин 11 апреля наконец признали роль друг друга в операции в Бахмуте, отмечают эксперты Института. В частности, они признали, что именно боевики ЧВК составляют основу усилий для захвата территории и вытеснения украинских сил в центре Бахмута, тогда как неуточненные подразделения ВДВ оказывают поддержку «вагнеровцам» к северу и югу от Бахмута, в том числе около сел Железнянское, Сакко и Ванцетти и Николаевка.

Аналитики ISW предполагают, что силы российских воздушно-десантных войск на флангах, вероятно, стремятся лишь удержать эти фланги, а не добиться какого-либо значительного прогресса. Такая расстановка сил свидетельствует о том, что Минобороны России намерено использовать ЧВК Вагнера для захвата Бахмута, минимизируя потери среди обычных российских сил. Это подтверждает предварительные оценки ISW о том, что Минобороны РФ стремится использовать силы Вагнера для захвата Бахмута, затем вытеснить их и присвоить себе заслугу «победы». Пригожин заявил об успехах «вагнеровцев» в Бахмуте, утверждая, что благодаря этому продвижению российские войска контролируют в общей сложности около 80% Бахмута. По оценке ISW сейчас российские войска занимают около 30,68 кв. км или 76,5% площади Бахмута.

Бои за Бахмут — карта:

Инфографика: ISW

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

российские войска, вероятно, удерживают позиции к северо-востоку от Купянска и достигли некоторого продвижения и лесистой территории к югу от Кременной;



войска РФ продолжают атаки в районе Бахмута и на линии Авдеевка — Донецк;

оккупанты ведут оборонительные операции на юге Украины.

министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса Тульской области — в рамках текущей кампании российских властей, призванной подчеркнуть « устойчивость» военно-промышленного комплекса РФ;

устойчивость» военно-промышленного комплекса РФ; российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова продолжает подтверждать, что российские власти реализуют ряд [незаконных] мер в отношении украинских детей, пытаясь оправдаться после выдачи ордера Международного уголовного суда ( МКС) на ее арест.

Карты боевых действий: бои на Донбассе, в Запорожской, Харьковской, Херсонской областях

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW