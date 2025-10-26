Детективы, расследующие ограбление Лувра, подозревают, что один из сотрудников службы безопасности мог помогать преступникам, передав им данные об охранной системе музея. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, приближенные к расследованию.

По их словам, следователи имеют записи и сообщения, которые могут подтверждать сотрудничество охранника с грабителями. Он якобы предоставил им конфиденциальную информацию о работе системы безопасности.

Реклама

Как ранее отметила прокурор Парижа Лор Бекко, в ходе расследования было найдено 150 образцов ДНК.

«Анализы требуют времени, даже если они являются приоритетными для лабораторий. Мы ожидаем результатов в ближайшие дни, которые могут предоставить нам зацепки, особенно если исполнители уже находятся в базе данных», — сказала она.

Прокурор добавила, что полиция отследила движение грабителей на скутерах за пределы Парижа. Кроме этого, она предположила, что во время ограбления преступники могли иметь сообщников среди работников музея, и подтвердила, что полиция проверяет эту версию.

Она также отметила, что широкое освещение дела в СМИ дает ей «небольшую надежду» на то, что преступники «не рискнут активно показываться с похищенными драгоценностями», поэтому в случае оперативных действий правоохранителей украшения еще можно будет вернуть.

Ограбление Лувра — что известно

19 октября французский министр культуры Рашида Дати сообщила в соцсети X об ограблении Лувра. По данным СМИ, преступников было трое или четверо. Они были одеты в ярко-желтые жилеты и в балаклавы.

Проникновение произошло с южной стороны здания музея, которое расположено вдоль Сены. Грабители ворвались внутрь Лувра, разрезав внешнее стекло дисковым резаком. Они похитили девять предметов из коллекции Наполеон и французские монархи.

Впоследствии возле Лувра нашли одно из похищенных украшений. По данным источника BFMTV, была найдена корона императрицы Евгении, которую злоумышленник потерял во время бегства. Исторический объект «поврежден», но не «сломан».

21 октября в Лувре оценил убытки от резонансного похищения драгоценностей в 88 миллионов евро. Музей возобновил работу после ограбления 22 октября.