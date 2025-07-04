После разговора Зеленского и Трампа появились положительные надежды о поставках ракет для Patriot (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

После телефонного разговора украинского президента Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа есть надежда на возобновление поставок ракет Patriot Киеву .

Об этом в пятницу, 4 июля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства говорят, что разговор между президентами был «очень хорошим».

«Источник, проинформированный об этом разговоре, сообщил, что он оптимистично настроен относительно возможности возобновления поставок ракет Patriot», — пишет Reuters.

Реклама

Издание Axios сообщало, ссылаясь на неназванные источники, что разговор длился около 40 минут, и что Трамп сказал Зеленскому, что проверит, какое американское вооружение, которое должно было быть отправлено в Украину, было приостановлено, если таковое было.

Позже в своем видеообращении Зеленский заявил, что они с Трампом договорились «организовать встречу между командами для усиления противовоздушной обороны».

«У нас была очень подробная дискуссия о совместном производстве. Это нужно нам, это нужно Америке», — писал Зеленский.

Телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников писал, что решение Министерства обороны США о прекращении поставок вооружений в Украину не было обоснованным, в частности анализ показал, что пакеты помощи Киеву не поставят под угрозу американские запасы боеприпасов.

Инфографика: NV

Ранее журналист Барак Равид со ссылкой на источники сообщал, что Трамп и Зеленский обсудили усиление российских ударов по Украине и поставки систем ПВО. Разговор, который состоялся 4 июля, длился примерно 40 минут.

Дональд Трамп говорил, что разочарован телефонным разговором с российским диктатором Владимиром Путиным, и анонсировал разговор с президентом Украины.

«Я очень разочарован разговором, который я имел сегодня [3 июля] с Путиным… Я не думаю, что он хочет остановиться, и это очень плохо», — отметил президент США.

Очередной телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина состоялся 3 июля. Впоследствии американский лидер заявил, что ему не удалось достичь «никакого прогресса» по прекращению огня в Украине.