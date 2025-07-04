Взрыв в Киеве в результате российского обстрела дронами и ракетами, 23 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что США хотят помочь Украине с противовоздушной обороной из-за усиления российских воздушных атак.

Об этом Axios сообщил украинский чиновник и источник, знакомый с деталями разговора.

Ранее на этой неделе Пентагон приостановил поставки оружия для Украины, в частности перехватчиков ПВО и боеприпасов.

Один из источников отметил, что Трамп знает о том, что Россия усилила атаки как по украинским городам, так и по линии фронта.

«Трамп сказал, что хочет помочь с противовоздушной обороной и проверит, какую помощь приостановили предоставлять, если что-то такое действительно было», — сказал собеседник Axios.

Украинский чиновник также сообщил, что Трамп и Зеленский договорились, что в ближайшее время команды США и Украины встретятся, чтобы обсудить ПВО и другие виды вооружения.

Белый дом не предоставил комментарий на запрос издания.

4 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Глава украинского государства отметил, что «Трамп очень хорошо информирован», и они обсудили возможности по ПВО и договорились, будут работать над увеличением защиты неба.

Инфографика: NV

В свою очередь журналист Барак Равид со ссылкой на источники сообщал, что Трамп и Зеленский обсудили усиление российских ударов по Украине и поставки систем ПВО. Разговор длился около 40 минут.

3 июля Трамп говорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Впоследствии американский лидер заявил, что ему не удалось достичь «никакого прогресса» по прекращению огня в Украине и он разочарован этим разговором.

4 июля телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников сообщил, что решение Министерства обороны США о прекращении поставок вооружений в Украину не было обоснованным, в частности анализ показал, что пакеты помощи Киеву не поставят под угрозу американские запасы боеприпасов.