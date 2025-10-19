Острый дефицит топлива и рекордные скачки цен: ISW оценил последствия украинских ударов по НПЗ в России и Крыму

Пожар на нефтебазе в Феодосии после украинских ударов дронами, 15 октября 2025 года (Фото: Крымский ветер / Telegram)

Продолжающаяся кампания ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам приводит к усилению дефицита бензина и скачкам цен на топливо в России, сообщает Институт изучения войны (ISW) в сводке 18 октября.

Аналитики проанализировали информацию российских СМИ об острой нехватке топлива и резком росте цен на заправках. С января 2025 года стоимость бензина в РФ выросла на 10% – это самый большой рост за последние 15 лет.

Такие скачки, вероятно, приведут к росту инфляции и дальнейшей макроэкономической нестабильности в России, оценивает ISW.

Институт также проанализировал последствия украинских атак на нефтяную инфраструктуру в оккупированной Феодосии в Крыму. Спутниковые снимки свидетельствуют о значительных повреждениях нескольких топливных резервуаров терминала.

Украинский OSINT-канал Frontelligence Insight оценил, что в результате ударов БпЛА в октябре 2025 года на Феодосийском нефтяном терминале повреждено всего 19 основных резервуаров и шесть меньших резервуаров.

Страна-агрессор, вероятно, будет иметь трудности с ремонтом терминала. Пока непонятно, сможет ли Россия вообще восстановить инфраструктуру в Феодосии. Это уменьшает возможности поставлять российским военным топливо и смазочные материалы из Крыма, указывает ISW.

15 октября Генштаб ВСУ подтверждал повторное поражение Морского нефтяного терминала в Феодосии после первого удара 6 октября. На нефтебазе снова возник масштабный пожар, повреждены 16 резервуаров с горючим объемом 193 тысяч кубометров.

Инфографика: NV

По подсчетам Reuters, удары дронов с начала августа 2025 года временно вывели из строя до 21% российских нефтеперерабатывающих мощностей — это около 1,4 млн баррелей нефти в день. Агентство подсчитало, что Украина за этот период нанесла не менее 58 ударов по энергетическим объектам РФ.