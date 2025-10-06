Генштаб подтвердил поражение завода в российском Дзержинске и комплекса по перевалке нефти в Крыму
Пожар после удара ВСУ по нефтяному терминалу в Феодосии в Крыму, 6 октября 2025 года (Фото: Генштаб ВСУ)
Силы обороны Украины в ночь на понедельник, 6 октября, поразили завод им. Я.М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области, а также мощности Морского нефтяного терминала во временно оккупированной Феодосии в Крыму.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Завод, расположенный в Дзержинске Нижегородской области РФ, является одним из крупнейших российских производителей взрывчатых веществ. По данным Генштаба, предприятие снаряжает практически все виды боеприпасов — авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, боевые части противотанковых управляемых ракет, боеприпасы для инженерных войск, боеголовки к ракетам ПВО.
Также привлечен к производству боевых частей для унифицированных межвидовых планировочных боеприпасов.
В результате поражения предприятия зафиксированы многочисленные взрывы и пожар.
Также Генштаб подтвердил поражение мощностей АО Морской нефтяной терминал в Феодосии. Это комплекс по перевалке нефти из железнодорожных вагонов-цистерн на морские суда или автомобильный транспорт. На территории объекта после удара возник пожар.
Силы обороны также атаковали склад боеприпасов отдельного батальона материального обеспечения 18-й общевойсковой армии РФ в Крыму. Результаты поражения уточняются, добавил Генштаб.
Ранее 6 октября сообщалось о взрывах и пожаре на крупнейшем в Крыму нефтеналивном терминале в Феодосии.